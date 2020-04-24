پرتاب ماهواره «نور» به فضا یک موفقیت ارزشمند ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز جمعه در گفتگو با سردار سرلشکر حسین سلامی با تبریک پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره دفاعی «نور» به فضا، آن را یک موفقیت ارزشمند ملی دانست و از ایشان خواست تشکر و تقدیر وی را به کارکنان هوافضا سپاه و همه متخصصین فضایی در سپاه پاسداران، ابلاغ نماید.

رئیس جمهور با تبریک موفقیت متخصصان جوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرتاب ماهواره «نور» به فضا، گفت: این دستاورد در شرایط بیماری کرونا و نگرانی مردم، ارزش مضاعف داشت.

وی با تقدیر از همراهی و همکاری موثر نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه بسیجیان در مقابله با کرونا در کشور از جمله ارائه خدمات بهداشتی در طرح غربالگری و در اختیار گذاشتن امکانات پزشکی و درمانی برای درمان مبتلایان، گفت: خوشبختانه همبستگی، وحدت و انسجام بسیار خوبی در کشور برای مقابله با کرونا ایجاد و توام با توانایی و کارآمدی کادر پزشکی و درمانی توانست موثر عمل کند.

روحانی با بیان اینکه وحدت و انسجام همه نیروها در مقابله با کرونا موجب آرامش مردم در این شرایط سخت بوده و باید تلاش کنیم تا از این فضا برای دستیابی به موفقیت در دیگر عرصه‌ها استفاده کنیم، افزود: تلاش هماهنگ همگانی و بدون تنش همه نیروها دوشادوش یکدیگر نشان دهنده توانایی و کارآمدی نظام در مقابله با ویروسی است که اینگونه کشورهای جهان را با خود، درگیر کرده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی اقدامات تحریک‌آمیز بیگانگان در منطقه و ضرورت حفظ هوشیاری در برابر این تحرکات، خاطرنشان کرد: قدرت، توان و آمادگی دفاعی نیروهای مسلح کشور به‌ویژه سپاه پاسداران همواره در چارچوب حفظ ثبات و امنیت و مبارزه با تروریسم در منطقه، مورد استقبال آزادی خواهان جهان بوده است.

سردار حسین سلامی نیز در این گفتگو با تقدیر از حسن توجه رئیس جمهور به موفقیت سپاه در پرتاب ماهواره نور، ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند در آینده شاهد دستاوردها و موفقیت‌های بیشتری در حوزه دفاعی کشور باشیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این نیرو در مسیر مقابله با کرونا در کشور و همراهی با سایر دستگاه‌ها در این مسیر، گفت: سپاه از ابتدا تمام ظرفیت خود را برای مقابله با شیوع کرونا در کشور بسیج کرد و همچنان تا رفع کامل این بیماری در کنار مردم و همه بخش‌های ارائه کننده خدمات به مردم خواهد بود.

سردار سلامی با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمانی در کشور به وحدت و انسجام نیاز داریم، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره برای مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان، مبارزه با تروریسم و تامین ثبات و امنیت پایدار در منطقه در آمادگی کامل قرار دارد.