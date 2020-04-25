توزیع اعتبارات در مناطق شهری و روستایی استان همدان متوازن باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حسین فلاحی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای شهرستان همدان حمایت از شوراهای شهر را وعده داد و گفت: مجموعه مدیریت‌شهری را کمک می‌دهیم و از ظرفیت مجموعه شورای شهرها و شهرستان‌ها بهره‌مند خواهیم شد.

حجت‌الاسلام فلاحی همچنین اعلام کرد: لوایح مدیریت یکپارچه شهری، ارزش افزوده، درآمد پایدار و سایر لوایح به‌طورقطع در دستور کار قرار خواهند گرفت.

وی بیان کرد: بخشی از پروژه‌های شهری همدان به‌ویژه تقاطع غیر همسطح از پروژه‌های ملی محسوب می‌شوند که نباید برای احداث آنان از ظرفیت منابع مالی و عوارض شهر استفاده می‌شد در حالی‌که انتظار می‌رود عوارض شهر برای ارائه سایر خدمات به شهروندان به‌کار می‌رفت.

حجت الاسلام فلاحی ضمن تأکید بر پیگیری تزریق اعتبارات ملی به پروژه‌های ملی حوزه مدیریت‌شهری همدان، اظهار کرد: تمامی عوارضی که در یک منطقه، شهر یا روستا به دست می‌آید، نباید در همان منطقه هزینه شود؛ بلکه باید توزیع اعتبارات در مناطق شهری و روستایی به صورت متوازن صورت پذیرد.

وی همچنین گفت: برخی از شهرها از اعتبارات عوارضی بیشتری بهره برده‌اند که باید این مهم بررسی شود تا شیوه جذب این اعتبارات در همدان هم تغییر کند و سهم بیشتری دریافت شود.

رفع مشکلات شوراها نیازمند حمایت نمایندگان مجلس است

رئیس شورای شهرستان همدان نیز گفت: شوراها به‌ویژه شورای شهرستان دچار مشکلات هستند که رفع این مشکلات نیازمند حمایت نمایندگان مجلس است.

محمد علیجانی افزود: پروژه‌های برخی از بخش و مناطق استان همدان نیمه‌کاره باقی مانده که بهتر است از ظرفیت نمایندگان برای تکمیل این پروژه‌ها بهره‌مند شویم.

اکبر کاوسی‌امید، نماینده همدان در شورای شهر همدان نیز در ادامه با تأکید بر تعاملات بین نمایندگان مجلس یازدهم و شورا، گفت: به‌طورقطع می‌توان از این ظرفیت، بهتر استفاده کنیم.

تمرکززدایی بهترین راهکار برای حل مشکلات

نماینده شورای شهر مریانج نیز با اشاره به اینکه تمرکززدایی بهترین راهکار حل مشکلات است، گفت: تمامی اختیارات در دست وزارت کشور است که انتظار می‌رود اختیارات به استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار شود تا بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم.

خلیل حیاتی افزود: شوراها یکی از بهترین جایگاه‌ها سیاسی در کشور محسوب می‌شود که اختیارات می‌تواند به آنان واگذار شود.

مهدی شعبانی‌مقصود، نماینده شورای شهر مریانج نیز تأکید کرد: شوراهای پایه، شوراهای روستا و شهرستان محسوب می‌شوند که نمایندگان مجلس می‌تواند ضمن بهره‌گیری از ظرفیت جایگاه شوراها، اقدامات توسعه‌ای استان را از طریق شوراها دنبال کنند.

حشمت‌اله احمدی، نماینده شورای شهر قهاوند نیز با تأکید بر اتحاد نمایندگان به‌منظور توسعه شهرستان همدان، گفت: نمایندگان منتخب ضمن نادیده گرفتن اختلافات، باید با هم‌دیگر، اتحاد و همدلی داشته باشند تا به پروژه‌ها، تعاملات و مسائل مختلف استان و شهرستان‌ها، آسیب نرسد.