  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۱۲

با کاربرد در سوانح طبیعی؛

تولید پهپاد برای شناسایی منشا نشت پرتوهای مضر

تولید پهپاد برای شناسایی منشا نشت پرتوهای مضر

شناسایی منشأ انتشار پرتوهای خطرناک و مضر همیشه یکی از چالش‌های مهم بشریت بوده و حالا گروهی از مهندسان جمهوری چک از پهپادها بدین منظور کمک گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پهپاد طراحی شده بدین منظور یک کوادکوپتر بی سرنشین بوده و مجهز به ابزاری تخصصی به منظور شناسایی پرتوهای مختلف و ردگیری مسیر جابجایی آنها با هدف یافتن منشأ نشت است.

از این پهپادها می‌توان بعد از وقوع سوانح طبیعی برای شناسایی محل نشت گاز یا تشعشعات رادیواکتیو استفاده کرد. همچنین پهپادهای یادشده قادر به کشف نشت مواد خطرناک مختلف از نیروگاه‌های هسته‌ای هستند.

پهپادهای مذکور بعد از شناسایی موارد نشت، با تعقیب ذرات معلق در هوا، سیر جابجایی آنها را بررسی کرده و در نهایت با سرعت مناسبی محل اصلی نشت را می‌یابند.

قابلیت حرکت و مسیریابی در محیط‌های بسته که استفاده از جی پی اس در آنها ممکن نیست، مزیت دیگر این پهپادهاست. بدین منظور از حسگرهای خاصی استفاده می‌شود که شناسایی موانع و جلوگیری از برخورد با آنها را ممکن می‌کند.

محققان می‌گویند کارآیی این روش بسیار بیشتر از روش‌های سنتی شناسایی پرتوهای مضر بوده و هزینه آن نیز کمتر است. انتظار می‌رود تجاری سازی پهپادهای یادشده یک سال و نیم طول بکشد.

کد مطلب 4908728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها