تولید پهپاد برای شناسایی منشا نشت پرتوهای مضر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پهپاد طراحی شده بدین منظور یک کوادکوپتر بی سرنشین بوده و مجهز به ابزاری تخصصی به منظور شناسایی پرتوهای مختلف و ردگیری مسیر جابجایی آنها با هدف یافتن منشأ نشت است.

از این پهپادها می‌توان بعد از وقوع سوانح طبیعی برای شناسایی محل نشت گاز یا تشعشعات رادیواکتیو استفاده کرد. همچنین پهپادهای یادشده قادر به کشف نشت مواد خطرناک مختلف از نیروگاه‌های هسته‌ای هستند.

پهپادهای مذکور بعد از شناسایی موارد نشت، با تعقیب ذرات معلق در هوا، سیر جابجایی آنها را بررسی کرده و در نهایت با سرعت مناسبی محل اصلی نشت را می‌یابند.

قابلیت حرکت و مسیریابی در محیط‌های بسته که استفاده از جی پی اس در آنها ممکن نیست، مزیت دیگر این پهپادهاست. بدین منظور از حسگرهای خاصی استفاده می‌شود که شناسایی موانع و جلوگیری از برخورد با آنها را ممکن می‌کند.

محققان می‌گویند کارآیی این روش بسیار بیشتر از روش‌های سنتی شناسایی پرتوهای مضر بوده و هزینه آن نیز کمتر است. انتظار می‌رود تجاری سازی پهپادهای یادشده یک سال و نیم طول بکشد.