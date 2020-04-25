پویش «همصدای آسمان» در ماه مبارک رمضان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز موسیقی «مأوا»، مرکز موسیقی «مأوا» همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان پویش موسیقایی «همصدای آسمان» را برای گروه سنی نوجوانان راه اندازی کرد. به گفته دست اندرکاران «مأوا» کمپین همصدای آسمان فرصت بزرگی برای یک صدایی نوجوانان در حفظ یکی از مهمترین نمادهای آئینی است.

در توضیحات تکمیلی این پویش آمده است:

«مرکز موسیقی ماوا با توجه به اهمیت موضوع برپایی نماز مصادف با فرارسیدن ماه مبارک رمضان برای ایجاد همبستگی و جبران خلاء تجمعات دینی و مذهبی از نوجوانان و حتی کودکان دعوت می‌کند تا به پشت بام‌ها و بالکن‌ها رفته و همصدای آسمان نوای ملکوتی اذان سر دهند.

کمپین همصدای آسمان در نظر دارد تا علاوه بر پخش روزانه ویدئوهای ارسالی مخاطبان از شبکه پویا و فضای مجازی، تعداد ۱۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی به قید قرعه به شرکت کنندگان تقدیم کند. در این راستا خانواده‌ها فیلم اذان گفتن فرزندان خود را می‌توانند از طریق فضای مجازی تلگرام، سروش و روبیکا به آدرس اکانت @Hamseday_aseman برای ما ارسال کنند.»