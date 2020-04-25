به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن‌زاده عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: شیوع بیماری کرونا و تبدیل آن به یک‌همه‌گیری جهانی حوزه‌های مختلف از زندگی اجتماعی و عمومی مردم جهان و ایران را تحت تأثیر قرار داده است. این‌میان حوزه‌های مهم میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع فرهنگی در دو صورت امروزی (کتاب و غیره) و سنتی آن تحت تأثیر این پاندمی قرار گرفته‌اند.

دبیر علمی همایش ملی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی کرونا بر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع فرهنگی ایران افزود: با توجه به این‌واقعیت‌ها، همایش مذکور فرصتی برای هم‌اندیشی در بررسی جوانب و جنبه‌های مختلف ظهور کرونا در ایران خواهد بود تا ضمن درک بهتر این‌مساله راهکارهای گوناگون برای مسائل موجود و آتی ارائه شود.

وی در ادامه گفت: باتوجه به شرایط همه‌گیری کرونا و اصل فاصله‌گذاری اجتماعی، همایش یادشده در قالب یک‌همایش صوتی برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند چکیده و اصل مقالات خود را در قالب فایل‌های صوتی برای دبیرخانه علمی همایش ارسال کنند. در عین‌حال فایل‌های نوشتاری نیز قابل دریافت و نمایش خواهد بود. دبیرخانه همایش، فایل‌های نوشتاری را به‌صوتی تبدیل می‌کند.

مصطفی اسدزاده مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دبیر اجرایی این‌همایش هم گفت: همایش «پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا بر حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع فرهنگی ایران» در شکلی مجازی برگزار می‌شود و مجموعه مقالات آن در قالب «کتاب صوتی» منتشر خواهد شد. در فراخوان همایش محورهای این‌همایش و نشانی ارسال مقالات درج شده است. مهلت دریافت چکیده مقالات تا ۱۵ تیر ۹۹ و زمان دریافت اصل مقالات ۱۵ مرداد اعلام شده است. زمان برگزاری این همایش مجازی نیز ۱۳ شهریور ۹۹ برابر با روز ملی مردم‌شناسی خواهد بود.

فراخوان همایش و اطلاعات مربوط به آن در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی‌ سه‌پژوهشگاه مورد اشاره به نشانی‌های www.richt.ir، www.ihcs.ac.ir و www.ricac.ac.ir قابل دسترسی و مطالعه است.