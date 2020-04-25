سال گذشته ۱۲ اثر تولیدی و ۹ پروژه پژوهشی داشتیم/ توسعه فعالیت ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، احسان کاوه مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری در راستای فعالیتهای سال ۹۸ این مرکز عنوان کرد: فعالیتهای سال گذشته را می توانیم به سه دسته کلی تقسیم کنیم که بخش اول فعالیتهای تولیدی اعم از تلویزیونی و انیمیشن، بخش دوم فعالیتهای ترویجی و تحقیق و توسعه اعم از امور مشارکت و پژوهش و بخش سوم «رویازی» است.
وی افزود: در تشریح فعالیتهای بخش تولیدی به تفکیک تلویزیون و انیمیشن باید بگوییم که ما ۷ تولید تلویزیونی در سال گذشته داشتیم که عبارت از سری اول برنامه «نقد سینما» در ۲۱ قسمت ۱۲۰ دقیقه ای که ۱۹ قسمت آن در بهار و تابستان سال ۹۸ از شبکه پنج سیما پخش شد، سری دوم برنامه «نقد سینما» که ۲۶ قسمت ۱۲۰ دقیقه ای آن در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۸ از شبکه پنج سیما پخش شد، سری سوم برنامه «هنربین» در ۱۶ قسمت ۱۵ دقیقه ای، مجموعه آیتمهای «هنر متعهد به حقیقت» در ۱۰۰ آیتم ۲ الی ۳ دقیقه ای تولید و در هفته هنر انقلاب از شبکه های سیما پخش شد، برنامههای «مصیر» و «شوکران» که با مشارکت مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری بود و سریال تلویزیونی طنز «مردی برای تمام فصول» که نگارش متن ۲۶ قسمت نخست آن در سال گذشته به اتمام رسید.
وی همچنین در توضیح تولیدات انیمیشن گفت: فعالیتهای تولیدی ما ۵ انیمیشن است که عبارتند از انیمیشن سینمایی ۸۵ دقیقهای «لوپتو» که تولید آن به پایان رسید و در انتظار اکران است، انیمیشن سینمایی ۸۵ دقیقهای «یوز» که پیش تولید آن آغاز شده، «مسافری از دایتیا» در مرحله مذاکره برای سرمایه گذاری مشترک حوزه و صندوق پژوهش و نوآوری دانشگاه تهران است، موسیقی، صداگذاری و دوبله سریال انیمیشن «الاغک»، اتمام جهان داستانی سریال انیمیشن «قاف آباد» که در حال حاضر در مرحله فراخوان برای مجری طرح و سرمایه گذاری است.
کاوه درباره فعالیتهای ترویجی و تحقیق و توسعه گفت: ما در بخش امور مشارکت سه اقدام موفق تجاری سازی محصولات، تبلیغات و حضور در پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی را داشتیم که در زمینه تجاری سازی محصولات، نگارش مارکت پلن برای پروژههای جاری مرکز، تهیه RFP برای پروژه های آتی مرکز، ثبت حقوقی طرح ها، طراحی سناریوهای پیش بینی فروش و ... در بخش تبلیغات، طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی خلاقانه جهت شرکت در رویدادهای داخلی و خارجی با هدف تقویت برند مرکز و برند محصولات را داشتیم.
وی درباره حضور در پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی گفت: ما از ۷ تا ۱۳ دی ماه ۹۸ در این جشنواره حضور داشتیم و رویکرد کلانمان در این حضور تبیین جایگاه مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری به عنوان نقطه اتصال صنعت انیمیشن به صنعت اسباب بازی بود که محقق شد.
این مدیر درباره پژوهشهای انجام شده توسط مرکز نیز روند مثبتی را گزارش کرد و گفت: تجزیه و تحلیل بازار انیمیشن، نرخ تولید انیمیشن در دنیا، انواع تبلیغات در انیمیشن دنیا، روش های خلاقانه تبلیغات درون فیلمی، انواع مشارکت در تولید مطالعه مجموعه انیمیشن YOKO محصول مشترک روسیه و اسپانیا، بررسی نظام رده بندی سنی کشور انگلستان، مفاهیم صنایع خلاق، طراحی مدل سه گانه مشارکت مورد استفاده در پروژه «مسافری از دایتیا» و مطالعه تطبیقی ساختار استودیو دیزنی از جمله فعالیت های پژوهشی ما در سال گذشته بود.
کاوه همچنین در توضیح «رویازی» بیان کرد: «رویازی» در ۶ بخش آموزش کارگاهی و منتورشیپ پیچ، نشست نقد انیمیشنهای وب سری، همایش مسئولیت فرهنگی «رویازی ۲»، نمایشگاه میز تکنولوژی، برگزاری جلسات جذب و پیچ معکوس و برگزاری رویداد پیچ انیمیشن و پیچ کاراکتر «رویازی» در فواصل زمانی تعیین شده از ۷ مهر تا ۲۷ آذر برگزار گردید.
وی تاکید کرد: اگرچه «رویازی» از مهمترین اتفاقهای سال گذشته مرکز بود اما اگر بخواهیم از نقاط پر اهمیتتر آن صحبت کنیم باید درباره همایش مسئولیتهای فرهنگی «رویازی ۲» بگوییم که با هدف تبیین اهمیت نقش انیمیشن در پیادهسازی مسئولیت فرهنگی و معرفی توانمندیهای انیمیشن ایران به مدیران روابط عمومی با حضور ایرج طهماسب، سیدامیر آقایی، مجتبی یوسفی، دکتر محمدی و محمدحسین علمدار در سطح کشور برگزار شد.
وی عنوان کرد: همچنین دیگر بخش برجسته «رویازی» برگزاری جلسات جذب و پیچ معکوس با حضور نمایندگانی از سفارش دهندگان داخلی و خارجی شامل قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، سازمان آتش نشانی، استودیو انیمیشن ملنیتسای روسیه، شرکت تولیدکننده و توزیع کننده کینوِفست روسیه، شبکه تلویزیون اینترنتی مالیش روسیه، حوزه هنری، شرکت هوشمند افزار پازاندیش، وزارت نیرو، کمپانی کاروسل روسیه و شرکت ریکی روسیه بود.
کاوه در پایان نوید سال پربارتر و فعالیتهای گستردهتری در سال ۹۹ داد.
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