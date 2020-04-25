اجرای طرح بزرگ فرهنگی «رمضان با قرآن؛ سی روز، سی درس» در منطقه سه

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم کمالی نسب معاون امور اجتماعی و فرهنگی گفت: از آنجایی که ماه مبارک رمضان امسال به دلیل بیماری کووید -۱۹ با سال‌های گذشته متفاوت است، مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران با همکاری ستاد تفسیر قرآن و شهرداری منطقه سه طرح بزرگ فرهنگی "رمضان با قرآن؛ سی روز، سی درس" را با هدف استفاده بهینه شهروندان از فریضه‌های این روزهای پر برکت برگزار می‌کند.

کمالی نسب ابراز داشت: این طرح در شبکه‌های اجتماعی و سایت اینترنتی شهرداری تهران به نشانی www.tehran.irجهت شرکت علاقمندان برگزار می‌شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه سه اظهار داشت: شیوه برگزاری این مسابقه بدین گونه است که در هر روز ماه مبارک رمضان، یک درس مختصر کاربردی و سه سوال برای شرکت کنندگان ارائه می‌شود و اسامی برندگان این دوره از مسابقات، روز بعد اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ضمن پیروی از شعار "با قرآن در خانه بمانیم" از گسترش ویروس کرونا نیز پیشگیری می‌کنیم.