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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۳۸

طی یک ویدئو کنفرانس انجام شد؛

توافق رهبران جهان برای اقدام هماهنگ علیه کرونا بدون حضور آمریکا

توافق رهبران جهان برای اقدام هماهنگ علیه کرونا بدون حضور آمریکا

رهبران جهان در جلسه ای که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد با اقدام هماهنگ برای مقابله با کرونا بدون حضور آمریکا به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تعدادی از رهبران کشورهای مختلف از جمله «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه و «کرل رامافوزا» رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، در جلسه‌ای که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار کردند توافق کردند تا بدون حضور آمریکا بر روی داروها و واکسن کرونا کار کرده و نتیجه را در اختیار تمام کشورهای جهان قرار دهند.

این تصمیم در پی اقداماتی که آمریکا علیه سازمان بهداشت جهانی و قطع کمک‌های خود به این سازمان انجام داده است، صورت می‌گیرد.

بر اساس آمارهای جهانی تا صبح امروز شنبه، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از ۲ میلیون و ۸۳۳ هزار نفر و جان باختگان به ۱۹۷ هزار و ۳۵۴ نفر رسید. در این میان آمریکا با حدود ۹۳۰ هزار مبتلا و بیش از ۵۲ هزار فوتی صاحب بیشترین آمار بیماران و جان باختگان کووید -۱۹ در جهان است.

کد مطلب 4909119
عبدالحمید بیاتی

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