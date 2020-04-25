ثبت نام خواهران طلبه در حوزه علمیه قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا کاظم لو روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان قزوین که در محل حوزه علمیه خواهران قزوین برگزار شد با تبریک پرتاب ماهواره از سوی سپاه پاسداران اظهار داشت: نیروهای مردمی سپاه با موفقیت در پرتاب ماهواره توانستند بار دیگر اقتدار علمی، فنی، دفاعی نیروهای دینی را به رخ کشیده و استکبار را در جای خود بنشانند که جای تقدیر و خرسندی دارد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم ر هبری در رزمایش کمک مومنانه هم گفت: لبیک به ندای رهبری از سوی مردم بخوبی صورت گرفت که نشان داد مردم همچنان پیرو ولایت هستند.

کاظم لو گفت: با شیوع ویروس کرونا که گروه‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داد در یک اقدام جهادی و انقلابی شاهد ایثارگری کادر درمانی، پزشکان، پرستاران و نیروهای خدماتی بودیم که با بزرگواری نجات جان انسان‌ها را در اولویت قرار دادند.

وی افزود: کادر درمانی در گام اول در اقدامات درمانی بیماران موفق عمل کردند هرچند آسیب‌های زیادی هم دیدند اما مردم با درک شرایط حساس کنونی وارد مشارکت شدند و به کمک شتافتند که جای تقدیر دارد.

مشارکت حوزه علمیه خواهران در کمک به بیماران کرونا

حجت الاسلام کاظم لو یادآورشد: دانشجویان و طلاب حوزه علمیه خواهران استان قزوین هم با درک شرایط کنونی در کنار دیگر نیروهای جهادی در تولید ماسک، تأمین مواد ضد عفونی و بسته‌های فرهنگی احساس مسئولیت کرده و وارد کار شدند تا سهمی هرچند ناچیز در کمک رسانی ایفا کنند.

ثبت نام از خواهران طلبه در حوزه علمیه قزوین

وی در ادامه با تشریح فعالیت حوزه‌های علمیه اظهار داشت: از مجموع حوزه‌های تخصصی کشور ۶ حوزه تخصصی در استان قزوین داریم که که ۵ مرکز کارشناسی و یک مرکز آموزش عالی است.

کاظم لو اضافه کرد: در قزوین در دو مرکز برای دسترسی آسان علاقمندان در شهرک کوثر و مرکز شهر در مدرسه کوثر با ظرفیت ۸۰۰ نفر زمینه تحصیل طلاب علوم دینی مهیا شده است.

وی گفت: در هر یک از حوزه‌های علمیه خواهران در شهرهای تاکستان، بویین زهرا و آبیک ظرفیت تحصیل ۵۰ طلبه مهیا شده که در صورت بودن د اوطلب امکان افزایش این تعداد را هم داریم و مجموعه آموزش عالی حوزه نیز در ۱۲ رشته فعالیت می‌کند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری ۲۵۰ طلبه خواهر در حوزه‌های علمیه پذیرش می‌شوند تا تحصیلات علوم دینی را آغاز کنند.

وی اظهارداشت: طلاب رشته کارشناسی از مقطع دیپلم و سیکل از همه علاقمندان پذیرش می‌شوند ولی در رشته کارشناسی ارشد در سطح ۳ فقط تحصیل کردگان حوزوی دانشگاه و مراکز شهید مطهری، امام جعفر صادق (ع) و جامعه المصطفی می‌توانند پذیر ش شوند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین اظهارداشت: مهلت ثبت نام در حوزه‌های علمیه خواهران تا پایان اردیبهشت ماه تعیین شده است و علاقمندان برای تحصیل در حوزه‌های علمیه خواهران می‌توانند به مراکز حوزه علمیه در شهرستان‌ها و یا سامانه حوزه مراجعه کنند.

وی از به روز بودن تحصیل حوزوی خواهران هم خبر داد و گفت: رشته‌های حوزه کارآمد بوده ویکی از امتیازات حوزه علمیه خواهران به روز بودن است و دانشجوی طلبه پس از تحصیل به راحتی وارد تدریس و اشتغال می‌شود.

کاظم لو تصریح کرد: مجموعه آموزش عالی با ۱۲ رشته جامع در بخش غیر حضوری ر شته‌های تفسیر علوم قرآنی، کلام با گرایش امامت و فقه و اصول راه اندازی شده است.

وی اظهارداشت: پیگیر هستیم تا یک رشته مشاوره هم در حوزه راه اندازی کنیم تا علاقمندان این حوزه هم تحصیل را آغاز کنند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین بیان کرد: مجموعه خواهرانی که در حوزه‌ها تحصیل می‌کنند ۱۷۰۰ نفر هستند که ۵۰۰ دانش آموخته هم داریم که سطح ۲ را گذرانده اند.

حجت الاسلام کاظم لو افزود: چون واحدهای تحصیلی گذرانده شده در حوزه فرق می‌کند لذا در سطح ۳ از جاهای دیگر نمی‌توان پذیرش کرد.

کاظم لو در خصوص وضعیت هیئت علمی حوزه‌ها نیز گفت: همه استادان از میان خواهران حوزه و تحصیل کردگان این مراکز انتخاب می‌شوند و تنها یک درصد از میان برادران تعیین می‌شوند.



کاظم لو افزود: دوره مقطع کارشناسی ۵ ساله است که می‌تواند افزایش یا کاهش هم داشته باشد و تحصیل بدون دریافت و پرداخت شهریه صورت می‌گیرد و ظرفیت خوابگاهی در تاکستان و بویین زهرا با ظرفیت ۴۰ نفر هم ایجاد شده است.

وی اظهارداشت: فضای آموزشی و تحصیلی برای خواهران در حوزه علمیه بسیار مناسب و توأم با آرامش روحی و معنوی است و حدود ۱۱۰ استاد در تدریس مشارکت دارند.

وی اظهارداشت: از خانواده‌ها انتظار داریم فرزندان خود را برای خدمت و سربازی در محضر حضرت زهرا (س) و تحصیل در حوزه‌های علمیه تشویق کنند.