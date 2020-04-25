طالبان با کاهش خشونتها شرایط مذاکرات بین افغانی را فراهم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا در یک پیام توئیتری اعلام کرد: آمریکا و متحدانش در ناتو به خواسته خود از طالبان برای کاهش سطح خشونتها در افغانستان ادامه میدهند تا این شرایط به فراهم آمدن موقعیت مذاکرات بین افغانی کمک کند.
در ادامه این پیام آمده است: اکنون زمان آن است تا تمام گروهها فرصت به وجود آمده برای برقراری صلح پایدار را غنیمت بشمارند.
پیش از اسپر، ناتو نیز خطاب به طالبان بیانیهای را صادر کرده بود.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بیانیهای از طالبان خواست سطح خشونتها را پایان داده و شرایط مذاکره با دولت افغانستان را مساعد کند.
در این بیانیه، آغاز مذاکرات بینافغانی و کاهش خشونتها از تعهدات کلیدی در توافقنامه صلح آمریکا- طالبان عنوان و گفته شده که این گروه باید به تعهداتشان عمل کنند.
از سوی دیگر، ناتو از رهبران سیاسی افغانستان خواست تا اختلافات را کنار گذاشته و یک حکومت همهشمول ایجاد کنند و فرصت صلح را از دست ندهند.
در اعلامیه ناتو از کابل و طالبان خواسته شده تا به روند مبادله زندانیان برای اعتماد سازی بیشتر سرعت ببخشند و به تقاضای جامعه جهانی برای آتشبس فوری پاسخ مثبت دهند.
«زلمای خلیلزاد» نماینده آمریکا در امور افغانستان نیز از بیانیه ناتو استقبال کرد.
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