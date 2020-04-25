راهبرد جدید آمریکا درباره موضوع انرژی را بررسی می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد که کشورش راهبرد جدید آمریکا در خصوص موضوع انرژی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی تاکید کرد: مشخص است که واشنگتن در تلاش است، صنعت ملی اورانیوم خود را احیا کند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت: به‌طور ویژه، تلاش هایی در زمینه نسبت دادن استانداردهای ناکافی در زمینه ایمنی هسته‌ ای به روسیه، در حال انجام است. البته که برای ما چنین ارزیابی هایی غیرقابل قبولند؛ زیرا روسیه در این زمینه و کل حوزه های مربوط به فن آوری های هسته‌ای به‌عنوان لیدر جهانی شناخته می‌شود.