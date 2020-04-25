راهبرد جدید آمریکا درباره موضوع انرژی را بررسی می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد که کشورش راهبرد جدید آمریکا در خصوص موضوع انرژی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
وی تاکید کرد: مشخص است که واشنگتن در تلاش است، صنعت ملی اورانیوم خود را احیا کند.
معاون وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت: بهطور ویژه، تلاش هایی در زمینه نسبت دادن استانداردهای ناکافی در زمینه ایمنی هسته ای به روسیه، در حال انجام است. البته که برای ما چنین ارزیابی هایی غیرقابل قبولند؛ زیرا روسیه در این زمینه و کل حوزه های مربوط به فن آوری های هستهای بهعنوان لیدر جهانی شناخته میشود.
«سرگئی ریابکوف» در ادامه اضافه کرد: البته که ما گزارش کارگروه وزارت انرژی آمریکا درخصوص سوخت هسته ای را مطالعه خواهیم کرد. تا به اینجا مشخص است که این سند قصد مقامات اجرایی آمریکا در احیای صنعت اورانیوم این کشور و بازگشت آمریکا به رهبری انرژی هستهای را نشان میدهد.
این در حالیست که «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین نیز پیشتر از راهبرد جدید اعلام شده آمریکا در ارتباط با فناوریهای هستهای به شدت انتقاد کرده بود.
گفتنی است؛ چندی پیش، وزارت انرژی آمریکا با انتشار راهبرد جدید خود اعلام کرده بود که به دنبال اخراج روسیه و چین از بازارهای بینالمللی انرژی و فناوری هستهای است.
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین در واکنش به این اعلام راهبرد آمریکا گفته بود که چنین رویکردی نشان دهنده این است که آمریکا هنوز واقعیتهای جدید و تأثیرات ویروس کرونا را درک نکرده است.
به گفته اولیانوف، بیان چنین موضوعاتی نشان میدهد که نمایندگان بخش انرژی آمریکا هنوز واقعیتهای جهانی متأثر از شیوع ویروس کرونا را درک نکردهاند.
این دیپلمات روسی اضافه کرد که به جای رقابت شدید باید خواستار همکاری بود، چون برای آمریکا رقابت با روسیه در زمینه انرژی هستهای سخت است.
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