به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به ظرفیت قابل توجه تولید در شهرستان ری، مجموعه فرمانداری ری با تمام توان در مسیر پیشبرد اهداف و سیاست گذاری در راستای جهش تولید قرار گرفته و بمنظور رونق چرخه تولید تعامل و همکاری لازم را با صنعتگران و تولیدکنندگان شهرستان خواهد داشت.

توکلی کجانی افزود: باید برنامه ریزی دقیقی در راستای جهش تولید توسط ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان ری ارائه شود تا با بررسی، دسته بندی و اجرایی شدن آن برای ارتقای جایگاه تولید شهرستان اقدام شود.

وی بیان داشت: شهرستان ری به عنوان شاهراه ورودی پایتخت از جنوب کشور با ظرفیت‌های بالایی همچون شهرک صنعتی شمس آباد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه و شهرک صنعتی خاوران، شهرک‌های صنفی تولیدی، مراکز متعدد دامپروری و یکی از بزرگترین تولید کنندگان دام سبک و سنگین استان، ظرفیت‌های بالای بخش کشاورزی، وجود بزرگترین باراندازهای و انبارهای کالا، و … از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بهره مندی از این ظرفیت‌ها نقش بسزایی در تحقق شعار سال ۹۹ دارد.

معاون استاندار تهران گفت: تلاش هر چه بیشتر در راستای تحقق جهش تولید سبب باروری و نمایان شدن هر چه بیشتر پتانسیل‌های منطقه خواهد شد.