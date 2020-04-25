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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۹:۰۸

فرماندار ویژه ری تاکید کرد؛

لزوم تدوین طرح‌های اجرایی تحقق جهش تولید توسط دستگاههای اجرایی ری

لزوم تدوین طرح‌های اجرایی تحقق جهش تولید توسط دستگاههای اجرایی ری

ری- فرماندار ویژه ری بر لزوم تدوین طرح‌های اجرایی تحقق جهش تولید توسط دستگاههای اجرایی ری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به ظرفیت قابل توجه تولید در شهرستان ری، مجموعه فرمانداری ری با تمام توان در مسیر پیشبرد اهداف و سیاست گذاری در راستای جهش تولید قرار گرفته و بمنظور رونق چرخه تولید تعامل و همکاری لازم را با صنعتگران و تولیدکنندگان شهرستان خواهد داشت.

توکلی کجانی افزود: باید برنامه ریزی دقیقی در راستای جهش تولید توسط ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان ری ارائه شود تا با بررسی، دسته بندی و اجرایی شدن آن برای ارتقای جایگاه تولید شهرستان اقدام شود.
وی بیان داشت: شهرستان ری به عنوان شاهراه ورودی پایتخت از جنوب کشور با ظرفیت‌های بالایی همچون شهرک صنعتی شمس آباد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه و شهرک صنعتی خاوران، شهرک‌های صنفی تولیدی، مراکز متعدد دامپروری و یکی از بزرگترین تولید کنندگان دام سبک و سنگین استان، ظرفیت‌های بالای بخش کشاورزی، وجود بزرگترین باراندازهای و انبارهای کالا، و … از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بهره مندی از این ظرفیت‌ها نقش بسزایی در تحقق شعار سال ۹۹ دارد.

معاون استاندار تهران گفت: تلاش هر چه بیشتر در راستای تحقق جهش تولید سبب باروری و نمایان شدن هر چه بیشتر پتانسیل‌های منطقه خواهد شد.

کد مطلب 4909506

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