به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، گروهی از محققان بین المللی به سرپرستی دانشگاه ییل، سیارهای در فاصله ۴۵۶ میلیون سال نوری از زمین را یافتهاند که جو آن به علت گرمای سوزان این سیاره حاوی فلزات مذاب و تبخیر شده است.
این سیاره به نام MASCARA-۲ b در صورت فلکی Cygnus قرار دارد و هر ۳.۵ روز یک بار به دور ستارهای آبی رنگ به نام KELT-۲۰ میگردد. محققان سیاره یادشده را مشتری داغ لقب دادهاند. البته ابعاد این سیاره دو برابر سیاره مشتری بوده و فاصله آن از ستارهای که به دورش می چرخد تنها ۸ میلیون کیلومتر است و همین مساله موجب داغی شدید آن شده است.
بررسیها نشان میدهد دمای جو این سیاره به رقم بی سابقه ۱۷۲۷ درجه سانتیگراد میرسد.
محققان تصور نمیکردند سیارهای در این ابعاد بزرگ بتواند در نزدیکی یک ستاره زنده و به شدت گرم به حیات خود ادامه دهد. از جمله فلزات تبخیر شده شناسایی شده در جو این سیاره میتوان به آهن، منیزیم و کروم اشاره کرد.
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