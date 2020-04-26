سیستان و بلوچستان ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری رمضان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان، مجتبی میرحسینی اظهار داشت: ماه مبارک رمضان در پرتو آموزه‌های معنوی و نورانی بهترین فرصت برای تجدید همبستگی و همدلی بین مردم است.

وی گفت: رسوم و خرده فرهنگ‌های ماه رمضان در سیستان و بلوچستان قدمتی دیرینه دارد و بسیاری از آئین‌ها از گذشته‌های دور به جا مانده و همین قدمت بالای این فرهنگ‌ها بر جذابیت آنها افزوده و خیلی از گردشگران تمایل دارند این آئین‌ها را از نزدیک مشاهده کنند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان همچنین افزود: با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان نظارت‌های بهداشتی با قوت بیشتری از سوی ناظران معاونت گردشگری و سایر دستگاه‌های ناظر اعمال می‌شود.

وی بیان کرد: هتل‌ها و مراکز اقامتی نیز که به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بودند در صورت تمایل می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ شده خدمات خود را به مردم ارائه و به صورت تدریجی آغاز به کار کنند.

میرحسینی ادامه داد: رفته رفته شرایط در ایران و دنیا به حالت قبل باز خواهد گشت در همین راستا باید از این وضعیت استفاده کرده و از سیستان و بلوچستان یک برند جدید برای گردشگران بسازیم.