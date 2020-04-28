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۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۴۴

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان:

آغاز مطالعات و کاوش در معدن نمک چهرآباد زنجان

آغاز مطالعات و کاوش در معدن نمک چهرآباد زنجان

زنجان-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، از آغاز کاوش در معدن نمک چهرآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، امیر ارجمند گفت: این پژوهش‌ها برای دست‌یابی به اطلاعاتی در خصوص مردان نمکی و محوطه اطراف معدن چهرآباد خواهد بود.

وی افزود: پژوهش‌های باستان‌شناسی نتایج جالب توجهی از تکنیک‌ها، مراحل و ابزارهای استخراج نمک و ارتباط محوطه‌های پیرامون با معدن نمک را روشن ساخته است. این کاوش‌ها توسط کارشناسان باستان‌شناسی این اداره‌کل، همراه با اساتید و کارشناسان دانشگاه و موزه معدن‌کاوی بوخوم آلمان انجام می‌یابد تا زوایای تاریک زندگی معدن‌کاران دوران باستان و جزئیات ارزشمندی از تکنولوژی و فرهنگ ساکنان این سرزمین را در دوران هخامنشی و دوره ساسانی آشکار کند.

ارجمند تصریح کرد: کشفیات تصادفی معدن‌کاران یک شرکت خصوصی و نیز کاوش‌های باستان‌شناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان پس از آن منجر به کشف مومیایی‌های طبیعی بییشتر و اشیاء و آثار فراوان معدن‌کاوی کهن شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان اظهار کرد: با توجه به وجود پرسش‌ها و ابهامات فراوان معدن نمک، بر آنیم تا با بهره‌گیری از باستان‌شناسان و دیگر متخصصان مرتبط، پژوهش‌ها در معدن نمک را در سال‌جاری ادامه دهیم و به این منظور کاوش‌های باستان‌شناسی انجام خواهد یافت.

ارجمند خاطرنشان کرد: همچنین کاوش در معدن دوزلاخ موجب توجه بخشی از باستان‌شناسی ایران به یکی از شاخه‌های کمتر مورد توجه قرار گرفته به نام باستان‌شناسی معدن شد.

کد مطلب 4911682

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