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۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۳۴

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

اتمام پروژه‌های نیمه تمام با جدیت پیگیری شود

اتمام پروژه‌های نیمه تمام با جدیت پیگیری شود

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت اتمام پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام، گفت: باید اتمام پروژه‌های نیمه تمامی که از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردار هستند، با جدیت پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش مشارکت عمومی در بازار بورس، خواستار عرضه بیشتر سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در بورس شد.

وی با اشاره به اهمیت اتمام پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام، تصریح کرد: باید اتمام پروژه‌های نیمه تمامی که از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردار هستند، با جدیت پیگیری شود.

رئیس جمهور با تأکید بر حمایت بیشتر از حوزه تولید و صنعت، اظهار داشت: در شرایط کنونی تأمین ارز برای کالاهای اساسی بویژه دارو و نیازمندی‌های اساسی مردم و بخش تولید ضرورت دارد که مسئولین مربوطه بایستی با جدیت این امور را پیگیری کنند.

روحانی همچنین لزوم صرفه‌جویی همه دستگاه‌های دولتی و نیز ضرورت فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌ها را مورد تأکید قرار داد.

در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور، راهکارهای مولدسازی دارایی‌ها و اموال مازاد دستگاه‌های دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گزارش وزیر اقتصاد و دارایی درباره راهکارهای اتخاذ شده برای تأمین منابع بودجه سال ۱۳۹۹ بویژه مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و نیز واگذاری سهام بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بخش عمومی در بورس، در ادامه این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت نقدینگی در کشور و سیاست پولی مبتنی بر عملیات بازار باز جهت کنترل نرخ سود و تورم ارائه کرد.

در ادامه این جلسه همچنین گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت بودجه سال جاری و روش‌های تأمین درآمد و صرفه‌جویی در بخش‌های هزینه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

کد مطلب 4911829
طیبه بیات

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