به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش مشارکت عمومی در بازار بورس، خواستار عرضه بیشتر سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در بورس شد.

وی با اشاره به اهمیت اتمام پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام، تصریح کرد: باید اتمام پروژه‌های نیمه تمامی که از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردار هستند، با جدیت پیگیری شود.

رئیس جمهور با تأکید بر حمایت بیشتر از حوزه تولید و صنعت، اظهار داشت: در شرایط کنونی تأمین ارز برای کالاهای اساسی بویژه دارو و نیازمندی‌های اساسی مردم و بخش تولید ضرورت دارد که مسئولین مربوطه بایستی با جدیت این امور را پیگیری کنند.

روحانی همچنین لزوم صرفه‌جویی همه دستگاه‌های دولتی و نیز ضرورت فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌ها را مورد تأکید قرار داد.

در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور، راهکارهای مولدسازی دارایی‌ها و اموال مازاد دستگاه‌های دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گزارش وزیر اقتصاد و دارایی درباره راهکارهای اتخاذ شده برای تأمین منابع بودجه سال ۱۳۹۹ بویژه مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و نیز واگذاری سهام بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بخش عمومی در بورس، در ادامه این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت نقدینگی در کشور و سیاست پولی مبتنی بر عملیات بازار باز جهت کنترل نرخ سود و تورم ارائه کرد.

در ادامه این جلسه همچنین گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت بودجه سال جاری و روش‌های تأمین درآمد و صرفه‌جویی در بخش‌های هزینه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.