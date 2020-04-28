به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش مشارکت عمومی در بازار بورس، خواستار عرضه بیشتر سهام شرکتها و بنگاههای بزرگ در بورس شد.
وی با اشاره به اهمیت اتمام پروژههای بزرگ و نیمهتمام، تصریح کرد: باید اتمام پروژههای نیمه تمامی که از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردار هستند، با جدیت پیگیری شود.
رئیس جمهور با تأکید بر حمایت بیشتر از حوزه تولید و صنعت، اظهار داشت: در شرایط کنونی تأمین ارز برای کالاهای اساسی بویژه دارو و نیازمندیهای اساسی مردم و بخش تولید ضرورت دارد که مسئولین مربوطه بایستی با جدیت این امور را پیگیری کنند.
روحانی همچنین لزوم صرفهجویی همه دستگاههای دولتی و نیز ضرورت فروش اموال و املاک مازاد دستگاهها را مورد تأکید قرار داد.
در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور، راهکارهای مولدسازی داراییها و اموال مازاد دستگاههای دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گزارش وزیر اقتصاد و دارایی درباره راهکارهای اتخاذ شده برای تأمین منابع بودجه سال ۱۳۹۹ بویژه مولدسازی داراییها و فروش اموال مازاد دستگاههای دولتی و نیز واگذاری سهام بنگاههای بزرگ اقتصادی بخش عمومی در بورس، در ادامه این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت نقدینگی در کشور و سیاست پولی مبتنی بر عملیات بازار باز جهت کنترل نرخ سود و تورم ارائه کرد.
در ادامه این جلسه همچنین گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت بودجه سال جاری و روشهای تأمین درآمد و صرفهجویی در بخشهای هزینه مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
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