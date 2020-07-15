به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، امسال جشنواره فیلم تلوراید نیز به دلیل شیوع کرونا برگزار نمیشود.
این جشنواره با صدور بیانیهای اعلام کرد علیرغم همه اصرارها و تلاشهای جدی بر برگزاری فیزیکی جشنواره با قلبی شکسته مجبور شدند برگزاری جشنواره امسال را لغو کنند.
در این بیانیه آمده است: با توجه به تعداد بیسابقه موارد جدید ابتلا به کووید ۱۹ و هرج و مرج ملی پیرامون آن، حتی بهترین استراتژیها نیز نمیتواند در این محیط قابل کنترل باشد.
مهم نیست چه تعداد از ما ماسک بزنیم و پروتکلهای فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. شیوع این بیماری به جای بهتر شدن بدتر شده و سلامت و ایمنی شما از همکاران و فیلمسازان تا تماشاگران و مخاطبان وظیفه ماست و نباید به خطر بیفتد.
این جشنواره که از جشنوارههای پاییزی است و در فاصله کم زمانی از ونیز، تورنتو و نیویورک برگزار میشود، ابراز امیدواری کرده تا مخاطبان این جشنواره فیلمهای مورد نظر و برتر امسال را در دیگر جشنوارههای پاییزی دنبال کنند.
هفته پیش این چهار جشنواره پاییزی اعلام کرده بودند با هم متحد میشوند تا روحیه همبستگی را تقویت کنند.
قرار بود چهل و هفتمین دوره جشنواره تلوراید از ۳ تا ۷ سپتامبر (۱۳ تا ۱۷ شهریور) برگزار شود.
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