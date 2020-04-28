وزیر بهداشت افغانستان نسبت به بحران بزرگ در این کشور هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «فیروزالدین فیروز»، وزیر بهداشت افغانستان اعلام کرده که در صورت افزایش شمار مبتلایان به کرونا در افغانستان، از دولت خواهد خواست تا مدت قرنطینه را در شهرهای این کشور تا پایان ماه رمضان تمدید کند.

به گفته وزیر بهداشت افغانستان، با توجه روند رو به افزایش شیوع کرونا در این کشور، شاید در حال حاضر هزاران نفر به این بیماری مبتلا باشند و آمار واقعی مرگ و میر هم بسیار بیشتر از ۲۰۰ نفر باشد.

فیروزالدین فیروز هشدار داده است که اگر مردم این بیماری را جدی نگیرند افغانستان شاهد یک بحران بسیار بزرگ خواهد بود.

براساس آخرین آماری که از سوی وزارت بهداشت افغانستان اعلام شده، در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۵ مورد مثبت ویروس کرونا در ولایات مختلف این کشور به ثبت رسیده است و به این ترتیب، شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در ۳۳ ولایت افغانستان به هزار و ۸۲۸ نفر رسیده است.

کابل، هرات، قندهار و بلخ بیشترین افراد مبتلا به کرونا را دارند و نورستان تنها ولایتی است که در آن تا کنون کسی به ویروس کرونا مبتلا نشده است.