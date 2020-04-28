۲۴ تن برنج قاچاق در تبریز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صابر عباس زاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر دپو و نگهداری مقادیر زیادی برنج قاچاق در یکی از انبارهای حاشیه تبریز، ۲۴ تن برنج خارجی قاچاق به ارزش سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی افزود: در این رابطه یک نفر متهم نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز نیز از دستگیری یک سارق با ۲۱ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ فرهنگ نوروزی در این خصوص گفت: با تلاش مأموران کلانتری ۱۳ تبریز سارق حرفه‌ای اماکن شناسایی، دستگیری و در بازجویی‌های پلیسی متهم به ۲۱ فقره سرقت اعتراف کرد.

وی افزود: از محل اختفای متهم، مقادیری طلاجات سرقتی کشف شد.