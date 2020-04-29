عربستان دچار کسری بودجه شد/ کاهش ۲۲ درصدی درآمدها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عربستان سعودی امروز (چهارشنبه، دهم اردیبهشتماه) کسری بودجه سه ماه نخست سال جاری را ۳۴ میلیارد و ۱۰۷ میلیون ریال سعودی (۹ میلیارد و ۹۰ میلیوندلار) اعلام کرد.
دلیل این کسری بودجه کاهش درآمدهای نفتی عربستان به دلایلی از قبیل کاهش قیمتهای جهانی نفت، کاهش تقاضا و مازاد عرضه در پی بحران ویروس کرونا بود.
این کسری بودجه نقطه مقابل مازاد بودجه ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ است.
ریاض، که در پی تنوع بخشی به اقتصاد وابسته به نفت خود است، پیشبینی میکند امسال با کسری بودجهای معادل ۱۸۷ میلیارد ریال یعنی ۶.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور، روبهرو شود.
وزارت دارایی این کشور در بیانیهای در وبسایت خود اعلام کرد کل درآمدهای سه ماه اول به ۱۹۲ میلیارد و ۷۲ میلیون ریال رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش داشته است.
درآمد نفتی این کشور، در همین بازه زمانی، با ۲۴ درصد کاهش به ۱۲۸ میلیارد و ۷۷۱ میلیون ریال رسیده است.
محمد الجادان، وزیر دارایی عربستان هفته گذشته اعلام کرد که انتظار دارد این بیماری همهگیر امسال سبب افت فعالیت در بخش خصوصی غیرنفتی شود.
عربستان سعودی قیمت نفت پیشبینیشده برای بودجه این کشور را افشا نمیکند. این وزارتخانه اعلام کرد کسری بودجه را از طریق وام داخلی و بینالمللی تأمین میکند.
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