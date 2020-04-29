رتبه ایران در مهاجرت/ تأکید بر وضعیت معیشتی دانشجویان نخبه

به‌گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۳۰ ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور، به ریاست سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

دکتر علی ملکی گفت: باید نظر نهادهای مسئول در زمینۀ مهاجرت نخبگان، ملاک عمل باشد.

وی افزود: نبود آمار دقیق و تعارض در معیارهای آماری، مشکلات زیادی در این زمینه ایجاد کرده است.

رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه موضوع بازگشت نخبگان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، گفت: با توجه به رتبۀ کلی دانشجویان مهاجر، کشورمان از نظر نرخ مهاجرت دارای رتبۀ بین ۱۶ تا ۲۰ است و تحت هیچ عنوان، رتبۀ بالایی ندارد.

ملکی ادامه داد: باید در موضوع سیاستگذاری برای بازگشت نخبگان کار دقیقی صورت گیرد و سازوکارهای مؤثری در این زمینه وضع شود.

دکتر حق‌دوست معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این زمینه گفت: متأسفانه در مقابل تهاجم‌های تبلیغاتی علیه وضعیت علمی کشور تأثیرپذیر هستیم که مدیریت رسانه‌ای کشور باید در این زمینه بیشتر و جدی‌تر وارد میدان شود.

محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این زمینه گفت: از نظر تحلیل کلان در زمینۀ مهاجرت، نگرانی‌هایی وجود دارد.

وی افزود: آن‌چه که موجب نگرانی است، جذب دانشجویان نخبۀ مقطع تحصیلات تکمیلی توسط سایر کشورهاست.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: وضعیت معیشتی دانشجویان نخبه و مشکل ادامۀ تحصیل آنان باید مورد توجه باشد.

محمدعلی کی‌نژاد نیز با اشاره به لزوم معیار قرار گرفتن نظر نهادهای رسمی کشور در زمینۀ نخبگان گفت: وضعیت جذب دانش‌آموختگان دارای راتبه «بورسیه» موجب نگرانی است و باید برطرف شود.

وی با اشاره به موضوع ماندگاری نخبگان افزود: این موضوع با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تشدید شده است.