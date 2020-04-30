به گزارش خبرگزاری مهر، ایتالیا یکی از درگیرترین کشورها با ویروس کروناست که هنوز هم تعداد مبتلایان به این ویروس در این کشور کاهش پیدا نکرده است. با این حال ضرر مالی سنگینی که به باشگاه ها و فوتبال ایتالیا وارد شده، مسئولان کالچو را بر آن داشته تا تکلیف این فصل مسابقات را مشخص کنند.

برخی اعتقاد دارند شرایط برای برگزاری ادامه فصل فراهم نیست و فدراسیون فوتبال این کشور باید این فصل را تمام شده اعلام کند.

«گابریله گراوینا» با اشاره به این موضوع مخالفت خود با تعطیلی سری آ را اعلام و تاکید کرد: تا زمانی که من رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا هستم، هرگز حکم توقف این فصل را امضا نخواهم کرد چون این به معنای مرگ فوتبال ایتالیا خواهد بود.

رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا ادامه داد: فقط در صورتی این حکم را امضا خواهم کرد که شرایط مشخصی در مورد سلامت همگانی وجود داشته باشد و من قانع شوم که سلامت مردم با خطر جدی مواجه خواهد شد.

وی در مورد دلایل مخالفتش با تعطیلی مسابقات هم گفت: در صورت تعطیلی کامل لیگ سیستم ما ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون یورو ضرر می‌کند ولی اگر بازی‌ها را بدون تماشاچی برگزار کنیم این ضرر ۳۰۰ میلیون یورو خواهد شد.