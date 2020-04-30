جشن گلریزان آزادی زندانیان با شکوه بیشتر در فارس برگزار می شود

رئیس شورای قضائی استان افزود: به موازات این کار جامعه نباید بدهکاران دربند را فراموش کند، افرادی که به دلیل اقتصادی ورشکسته یا بدهکار شده اند و با به علت یک سانحهی غیر عمدی گرفتار و محبوسند و چشم به راه توجه و کمک مردم هستند.
عالیترین مقام قضائی استان فضای معنوی ماه مبارک رمضان را فضای مناسبی برای عبادت و تزکیه و انجام اعمال خیر دانست و گفت: آزادی زندانیان نیز از عبادات و امور خیر است.
رئیس کل دادگستری فارس در ادامه خاطر نشان کرد: هر سال خیرین فارس در ایام ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) در جشنی با شکوه گرد هم جمع میشدند تا به زندانیان نیازمند کمک کنند که امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی جشن گلریزان به گونهای متفاوت اما وسیعتر برگزار خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد خیّرین فارس جشن گلریزان آزادی زندانیان را با شکوه بیشتری برگزار خواهند کرد.
این مقام قضائی از برگزاری این جشن با کمک صدا و سیما، مطبوعات و فضای مجازی خبر داد و خطاب به مردم فارس گفت: متمکنین برای آزادی زندانیان آستین همت را بالا بزنند، آنها که به لحاظ مالی کم نوان هستند با کمک اندک خود در این سنت حسنه مشارکت کنند.
وی تاکید کرد: توصیه به خیر خود شرکت در کار خیر است مردم حتی به اندازهی ارسال یک پیام هم میتوانند به تبلیغ و ترغیب سایرین در جهت کمک به نایزمندان بپردازند و با این اقدام در جنبش جشن گلریزان شرکت کنند.
قابل ذکر است در این جلسه مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، دو نفر از معاونین دادگستری استان، مسؤلین اداره کل زندانها استان، ستاد دیه و مدیر روابط عمومی دادگستری استان هریک به بیان نظرات و برنامههای خود در جهت ارتقا و شکوه این مراسم پرداختند.
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