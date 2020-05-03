پروازهای فرودگاه رامسر پس از ۷۰ روز از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، ارشاد حاتمی رئیس فرودگاه رامسر با اعلام این خبر عنوان کرد: این پروازها در حالی از ۱۲ اردیبهشت برقرار شده که تمام پروتکل‌های وزارت بهداشت را در خصوص جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، میکروب‌زدایی و استریل کردن فضاهای مختلف عملیات فرودگاهی و هوانوردی در محدوده فرودگاه، سالن‌های انتظار، ورودی و خروجی، کانترها، گیت‌های پلیس و سپاه حفاظت، اطلاعات پرواز، دفاتر فروش و غیره رعایت می‌شود.

حاتمی افزود: مسیر رامسر- مشهد مقدس نیز به برنامه پروازی فرودگاه افزوده شده و تعداد پروازهای هفتگی به ۲۴ سورتی رسیده است.