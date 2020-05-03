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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۱

پروازهای فرودگاه رامسر پس از ۷۰ روز از سر گرفته شد

پروازهای فرودگاه رامسر پس از ۷۰ روز از سر گرفته شد

پروازهای فرودگاه رامسر که به مدت ۷۰ روز به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شده بود، دوباره برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، ارشاد حاتمی رئیس فرودگاه رامسر با اعلام این خبر عنوان کرد: این پروازها در حالی از ۱۲ اردیبهشت برقرار شده که تمام پروتکل‌های وزارت بهداشت را در خصوص جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، میکروب‌زدایی و استریل کردن فضاهای مختلف عملیات فرودگاهی و هوانوردی در محدوده فرودگاه، سالن‌های انتظار، ورودی و خروجی، کانترها، گیت‌های پلیس و سپاه حفاظت، اطلاعات پرواز، دفاتر فروش و غیره رعایت می‌شود.

حاتمی افزود: مسیر رامسر- مشهد مقدس نیز به برنامه پروازی فرودگاه افزوده شده و تعداد پروازهای هفتگی به ۲۴ سورتی رسیده است.

کد مطلب 4915006

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