طرح مرتعداری برای ۸۰ هزار هکتار از مراتع سیاه کوه تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغرسپه وند صبح یکشنبه در نشست هم اندیشی با مجریان طرح‌های مرتعداری و دامداران مراتع قشلاقی سیاهکوه شهرستان ورامین اظهار داشت: این نشست به منظور هماهنگی برنامه‌های اجرایی طرح‌های مرتعداری و رعایت نکات فنی بهره برداری از این مراتع در راستای حفظ، توسعه و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی مراتع برگزار شده است.

وی ادامه داد: از آنجایی که مراتع دارای ارزش بالای زیست محیطی و اقتصادی هستند، لازم است برای حفظ و جلوگیری از تخریب اکوسیستم مراتع با لحاظ دانستن نکات فنی، بهره برداری اصولی از این سرمایه‌های ملی نیز صورت گیرد که این جلسه در همین راستا تشکیل گردید.

سپه وند خاطر نشان کرد: در این جلسه مواردی از جمله بکارگیری قرقبان توسط مجریان طرح‌های مرتعداری در فصل چرای بهاره، خودداری از برداشت هرگونه گیاه و فرآورده‌های مرتعی و پیگیری برای تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه مراتع شهرستان ورامین مورد تاکید قرار گرفت.

این مسئول منابع طبیعی شهرستان‌های ورامین و قرچک تصریح کرد: در این نشست به بهره برداران مراتع سیاهکوه اعلام شد که ضمن رعایت برنامه زمانبندی کوچ به مراتع ییلاقی، از کوچ زود هنگام و بدون پروانه چرا به مراتع ییلاقی لار خودداری کنند.

وی یادآور شد: مراتع سیاه کوه شهرستان ورامین ۱۹۰ هزار هکتار وسعت دارد که تاکنون برای حدود ۸۰ هزار هکتار آن طرح مرتعداری تهیه شده است.

این مقام مسئول به ظرفیت چرای دام در این مراتع اشاره و افزود: ظرفیت چرای دام این مراتع حدود ۳۳ هزار واحد دامی است که بهره برداران آن یا جزو مجریان طرح‌های مرتعداری هستند و یا دارای پروانه چرا می‌باشند.