جزئیات نرخ رسمی انواع ارز/ نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار امریکا برای امروز یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۲ هزار و ۵۰۸ ریال و هر یورو نیز به قیمت ۴۶ هزار و ۵۸۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۶۸۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۶۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۸۳ ریال، روپیه هند ۵۵۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۷۹۰ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۷۹ ریال، صد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۸۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۴۵۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۴۸۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۳۳ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۹۸۹ ریال، روبل روسیه ۵۵۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۶ هزار و ۹۶۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۶۷۵ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۵۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۰۵ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و صد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۴۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۵۹ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۵۸۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۴۷ ریال، صد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۸۸ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۷۷۵ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۲۸۹ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، صد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۴۷ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۰۱ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۲۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۴۲۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۸ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۰۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.