کشف ۱۱۶ میلیون ریال چک پول تقلبی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: پس از اطلاع مأموران پلیس از فعالیت یک باند در زمینه توزیع چک پول‌های تقلبی، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات گسترده موفق به شناسایی مخفیگاه اعضای باند شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی نسبت به بازرسی از آن اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این بازرسی ۱۱۶ میلیون ریال چک پول تقلبی به همراه یک قبضه سلاح، ۵ عدد تیر و مقداری مواد مخدر کشف شد.

این مقام انتظامی همچنین از دستگیری ۴ نفر در این رابطه و معرفی آنها به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم خبر داد.

وی در پایان گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی از جمله ماموریت‌هایی است که توسط پلیس کرمانشاه دنبال می‌شود.