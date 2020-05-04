جزئیات نحوه ساخت مسکن ملی شهرهای جدید/سرنوشت مسکن فرهنگیان چه شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله طاهرخانی امروز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ در مراسم آغاز ساخت ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن فرهنگیان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در شهرهای جدید بنا داریم تا جذابیت سکونت را بالا ببریم.

وی افزود: در این پروژه ۲۹ پارک و فضای سبز، ۷ درمانگاه، ۳۷ مجموعه ورزشی و ۱۱ مرکز فرهنگی در شهرهای جدید ساخته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه ظرفیت ساخت واحد مسکونی از نظر اراضی موجود را دارا هستیم، ادامه داد: ساخت مسکن به تنهایی کافی نیست و باید خدمات روبنایی و زیربنایی برای افزایش جذابیت سکونت نیز توسعه یابد.

طاهرخانی با بیان اینکه بیشتر ساکنان شهرهای جدید، محل اشتغالشان در کلانشهرها یا شهرهای مادر است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ساکنان شهرهای جدید، دسترسی آسان به کلانشهرها است و این مشکل عمومی بیشتر کلانشهرهایی است که شهرهای جدید حومه‌ای دارند.

به گفته وی، اولویت توسعه دسترسی شهرهای جدید به شهرهای مادر، گسترش حمل و نقل ریلی است. از این رو، سال گذشته متروی کرج به شهر جدید هشتگرد افتتاح شد ضمن اینکه تا سال ۱۴۰۰ خط آهن اصفهان به شهر جدید بهارستان نیز تکمیل می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای عملیات ساخت خط متروی شهر جدید پرند به فرودگاه امام خمینی (ره) میان شرکت عمران شهرهای جدید و شهرداری تهران گفت: امسال کلنگ اجرای ساخت متروی تهران پردیس به زمین خواهد خورد. این خط ریلی به بازار مسکن تهران و پردیس کمک خوبی خواهد کرد.

طاهرخانی، سهم این شهرها از طرح اقدام ملی مسکن را به ۲۰ هزار واحد عنوان و اظهار کرد: ساخت ۷۰ هزار واحد از این تعداد در شهرهای جدید آغاز شده که به سه روش این عملیات انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: اصلی‌ترین روش اجرای طرح ملی مسکن در شهرهای جدید به روش مشارکت با بخش خصوصی است به گونه‌ای که زمین و پروانه ساختمانی را شرکت عمران شهرهای جدید ارائه می‌دهد و بخش خصوصی هزینه ساخت را پرداخت می‌کند. در نهایت بر اساس آورده، سهم هر یک از طرفین مشخص خواهد شد.

وی به آغاز ساخت ۱۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکن مشارکتی در شهرهای جدید با مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ساخت ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد دیگر نیز در مرحله انعقاد قرارداد است. کل مسکن‌های مشارکتی طرح ملی مسکن در شهرهای جدید ۵۰ هزار واحد است که ساخت ۲۵ هزار واحد آن کلید خورده و تا قبل از پایان سال جاری نهایی می‌شود.

طاهرخانی ادامه داد: اگر هزینه ساخت هر یک از واحدها ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود، امسال می‌توانیم ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی را در شهرهای جدید به حوزه ساخت و ساز منتقل کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی، سرمایه‌گذاران را انبوه‌سازان دارای ظرفیت مالی مناسب برای اجرای پروژه‌ها دانست و یادآور شد: برای سرمایه‌گذار تأمین زمین و پروانه ساخت مشکل است که شرکت عمران شهرهای جدید این دو موضوع را تأمین می‌کند. سرمایه‌گذار نیز با منابع مالی خود وارد حوزه ساخت می‌شود. در پایان پروژه، سرمایه‌گذار سهم خود را بر پایه قیمت بازار به فروش می‌رساند ولی فروش سهم شرکت عمران شهرهای جدید از این پروژه‌ها بر اساس قیمت تعیین شده از سوی دولت انجام می‌شود.

وی جامعه هدف شهرهای جدید را طبقات متوسط عنوان کرد و افزود: مسکن لوکس در مجموعه شهرهای جدید ساخته نمی‌شود و برای سرمایه‌گذاران نیز جذابیت ندارد.

طاهرخانی در خصوص زمان تعیین مالکیت واحدها گفت: پس از تکمیل اسکلت و زدن سقف‌ها که واحدها جداسازی می‌شود، فرآیند پیش‌فروش از سوی هم سرمایه‌گذار و هم شرکت عمران شهرهای جدید آغاز خواهد شد. سهم شرکت شهرهای جدید نیز به کسانی که در ثبت‌نام اخیر طرح ملی مسکن نام‌نویسی کرده بودند، تعلق می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تأکید کرد: اعمال محدودیت قیمت‌گذاری برای سرمایه‌گذار از سوی دولت وجود ندارد چون جذابیت سرمایه‌گذاری را از دست خواهد داد ولی مدل‌های دیگر ساخت‌وساز در راستای اجرای طرح ملی مسکن داریم که می‌توانیم قیمت‌گذاری را در آنها اجرا کنیم.

وی با اشاره به فراخوان ثبت‌نام طرح ملی مسکن در ماه‌های گذشته گفت: پروژه پیمانکاری مسکن را برای این دسته از ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته‌ایم که با استفاده از آورده‌های آنها به علاوه تسهیلات بانکی، ساخت‌وساز از سوی پیمانکار شروع می‌شود.

طاهرخانی، مدل سوم ساخت‌وساز را اجرای تفاهمنامه‌های امضا شده میان وزارت راه و شهرسازی با دستگاه‌های مختلف برای ساخت مسکن پرسنل این دستگاه‌ها دانست و ادامه داد: امروز عملیات اجرایی ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن فرهنگیان در شهرهای جدید از مجموع ۱۷۰ هزار مسکن فرهنگیان که تفاهمنامه آن به امضای وزرای راه و شهرسازی و آموزش و پرورش رسیده، شروع می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، پروژه‌های اختصاص‌یافته به مسکن فرهنگیان عموماً در بافت‌های ساخته شده شهرهای جدید قرار دارد بنابراین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی لازم در این بافت‌ها فراهم است. زمان لازم را نیز برای ساخت‌وساز از دست نخواهیم داد و همه خدمات مورد نیاز را در این بافت‌ها به فرهنگیان ارائه خواهیم کرد.