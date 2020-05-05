فقر و بیکاری به دلیل عملکرد مدیران ناکارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود، گفت: ظرف چند ده سال گذشته موفقیت های بزرگی در کشور اتفاق افتاده که باید به آنها افتخار کرد اما متاسفانه ظرف همین سال ها گروهی مدیر نوکیسه و تازه به دوران رسیده ناکارآمد و منفعت طلب بر امور اجرایی در دولت ها چنبره زده اند و با عملکردشان موجب گسترش فقر، کودکان خیابانی، بیکاری و افسردگی جوانان، عادی شدن اختلاس و گسترش مصرف مواد مخدر و ده ها مشکل دیگر شده اند.

وی با بیان اینکه این گروه منفعت طلب از جریان خاصی نیستند گرچه شاید سهم جریانی، کمتر یا بیشتر باشد، افزود: گاهی چپ و گاهی راست هستند همانند فصول سال چهار فصل هستند و نقطه اشتراک همه آنها اختلاس و حیف و میل بیت المال است. به همین دلیل است که خاوری ها به و جود آمدند و به راحتی فرار کردند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: به همین دلیل است که خبری از ۴.۸ میلیارد و هزاران میلیارد دلار دیگر نیست. تازه می خواهند ۵ میلیارد دلار دیگر هم بگیرند و مردم فقیر را بدهکار کنند.

خادمی تصریح کرد: هیچ کس جرات حرف زدن کرسنت را ندارد و این پرونده مسکوت می ماند حتی منتقدان کرسنت، کرسنتی ها را به صدارت می نشانند به همین دلیل است مجلس نهمی ها به کرسنتی ها رای دادند تا قرارداد توتال و آی تی سی و توقف خط لوله صلح را به وجود آورند. مجلس دهم هم باز به کرسنتی ها رای داد.

وی گفت: منابع مالی کشور به خودروسازی ها داده می شود تا مشتی قوطی حلبی چرخ‌دار تولید کرده و به کشتن مردم ادامه دهند، عجب داستانی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: چند بار مقام معظم رهبی فرمودند که فساد اقتصادی بیماری است و بیماری بسیار مسری است. مسئولان کاری نکردند و جلوی فساد را نگرفتند چون با منافع مالی آنها در تضاد بود.

خادمی اضافه کرد: ایران با ۸ درصد منابع دنیا و ۸۰ میلین نفر جمعیت حدود ۱۱ میلیون حاشیه نشین چندین میلیون معتاد و افراد تحت پوشش کمیته امداد در کشور دارد، این کار به معنای عادت دادن مردم به فقر است.

وی تاکید کرد: فقط همان چند صد نفرِ دولتمردان و دوستانشان به راحتی زندگی می کند، از طیف های مختلف به راحتی زندگی می کنند به سمت طبقاتی ترین جامعه پیش می رویم اگر به نصایح مقام معظم رهری گوش ندهیم و عمل نکنیم مشکلات زیادی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس گفت: مسئولان محلی نیز چون بالایی ها را دیده اند به جای کلاه سر را می برند.

خادمی اظهار داشت: در انتخابات مجلس یازدهم در خوزستان افتضاح به بار آمد؛ قصد داشتم کلیپ های آن را به نمایش بگذارم اما این کار را نمی کنم چون آنها به جمهوریت نظام لطمه زدند. من چنین کاری نمی کنم مافیای چپ و راست با هم هماهنگ بودند.

وی برای منتخبین مجلس یازدهم آرزوی موفقیت کرد و گفت: مجلس دهم یکی از بهترین مجلس ها بود اگر دولت ها و وزرا به کمیسیون ها فشار نمی آوردند و وارد نمی شدند می توانست یکی از بهترین مجلس های چند دوره گذشته باشد.