ریاض گام عملی برای آزادی زندانیان فلسطینی در عربستان بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی قدس پرس، سامی ابوزهری از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس از مقامات سعودی خواست که گامهای عملی برای پایان رنج و مصیبت بازداشت شدگان فلسطینی در زندانهای عربستان بردارند.

وی در توییتی اعلام کرد: ما مواضع رسمی سعودی درباره پایبندی عربستان به موضعش در حمایت از فلسطین را ارج می نهیم؛ اما در عین حال از مقامات سعودی می خواهیم که در قبال همه مروجین اشغالگری و خدشه وارد کنندگان به آرمان فلسطین موضع قاطع داشته باشند.

گفتنی است عربستان سعودی از اواخر سال ۲۰۱۷ تاکنون سیاست‌های سختگیرانه ای را در قبال فلسطینیانِ مقیم این کشور و به ویژه حامیانِ مقاومت، اتخاذ کرده است و دهها فلسطینی بدون هیچ اتهامی در زندانهای آل سعود به سر می برند. در میان زندانیان فلسطینی در عربستان سعودی نام «محمد الخضری» از اعضای حماس که بیش از ۸۰ سال دارد نیز به چشم می‌خورد. علیرغم وخامت اوضاع جسمانی محمد الخضری، مقامات سعودی همچنان بر تداوم زندانی بودن وی تأکید دارند. حدود ۲ ماه و نیم پیش هم سعودی‌ها موج جدیدی از بازداشت‌ها علیه فلسطینیان را به راه انداختند و طی آن تعدادی دیگر از نزدیکان و بستگان بازداشت شدگان پیشین، دستگیر شدند.

چندی قبل یک منبع وابسته به حماس به روزنامه الاخبار لبنان گفته بود: سعودی‌ها با میانجی گری‌ها از جمله اردن و اخیراً هم مغرب، برای پایان دادن به پرونده بازداشت شدگان جنبش حماس مخالفت می‌ورزند.

این درحالی است که پیشتر «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی حماس طی چند نوبت رسماً و صراحتاً خواستار آزادی فوری زندانیان فلسطینی در زندان‌های عربستان سعودی شده بود.