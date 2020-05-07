به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم رضایی صبح پنج شنبه در آئین تکریم و معارفه شهردار بومهن با اشاره به اینکه ۹ قسمت از ۱۰ بخش عبادت خدمت به مردم است اظهار داشت: در حوزه شهرداری خدمت به مردم بسیار مهم، محسوس و ارزشمند است.

رضایی با تأکید بر نقش نظارتی شوراها، اولویت اصلی شورا و شهرداری را در سال جدید تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عنوان کرد و افزود: به دلیل اینکه تجربه کار شورایی در این شهر نسبت به گذشته کمتر بوده نیاز به تمرین بیشتری در این موضوع است تا شورا از تجربیات گذشته استفاده بیشتری کنند و شهر را به صورت شورایی اداره کنند.

وی احترام به ارباب رجوع، مدارا جویی و سرعت عمل در اجرای خواسته‌های منطقی مراجعه کنندگان را حق شهروندان دانسته و بیان داشت: مردم از ناکارآمدی و اختلاف بین شورا و شهردار رنج می‌برند و ان شاء الله با وجدان بیدار در این راه گام برداریم و با استفاده از خرد جمعی برای خدمات رسانی بهتر به مردم بومهن تلاش کنیم.

فرماندار پردیس عنوان داشت: به دلیل شیوع کرونا مردم از نظر شرایط اقتصادی در مشکل هستند و باید مسؤلین به نحوی کار کنند که رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشد.

رضایی گفت: مدیریت شهر را باید به شهردار واگذار کرد زیرا شهر یک موجود زنده است و صرفاً مدیریت شهری فقط کارهای عمرانی و فضای سبز و خدماتی نیست بلکه از تمام جوانب اجتماعی و اقتصادی باید به آن توجه کرد چرا که در در دوره‌های گذشته در حق بومهن بسیار کم کاری شده و امیدواریم این کاستی‌ها تا حدودی جبران شوند.