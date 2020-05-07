نحوه برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم درخرداد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا و تغییر در فرآیند آموزش در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ که در جریان آن:
۱- فرآیند آموزش حضوری، طبق بررسیهای انجام گرفته از اول مهرماه تا پایان بهمن ماه استمرار داشته و ۸۰ درصد محتوای کتب درسی به صورت حضوری تدریس شده است.
۲- از اول اسفند ماه تا پایان سال تحصیلی جاری، ۲۰ درصد باقیمانده محتوای کتب درسی به صورت غیر حضوری و از طرق شبکههای رادیویی و تلویزیونی، ابتکارات دبیران محترم در بستر پیامرسان ها و نیز شبکه شاد تدریس میشود.
در طراحی سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم نیز دو بخش در نظر گرفته شده است:
۱- سوالات الزامی؛ برای کسب ۱۶ نمره از ۸۰ درصد محتوای کتب درسی که به صورت حضوری تدریس شده است و دانش آموزان ملزم به پاسخگویی به تمام سوالات آن هستند.
۲- سوالات انتخابی؛ برای کسب ۴ نمره که در دو نوع طراحی میشوند، نوع اول از ۲۰ درصد محتوای کتب درسی که به صورت غیر حضوری تدریس و نوع دوم از محتوای ۸۰ درصدی که به صورت حضوری تدریس شده است در این بخش دانش آموزان اختیار دارند سوالاتی را که برای پاسخگویی آنها آمادگی بیشتری دارند انتخاب و پاسخ دهند.
بدیهی است در این شیوه ضمن ارزشگذاری به تلاش دانش آموزان و همکارانی که آموزشهای غیر حضوری را دنبال کردهاند، به همه دانش آموزان، بویژه افرادی که به هر دلیل نتوانستهاند از آموزشهای غیر حضوری استفاده کنند نیز با پاسخگویی کامل به سوالاتی که از بخش تدریس حضوری طرح شده، فرصت کسب نمره ۲۰ داده میشود تا به دلیل عدم دسترسی به آموزشهای غیر حضوری حقی از آنها تضییع نشود. همچنین به جهت تعیین دقیق محتوای کتب درسی در قالب دو بخش ۸۰ و ۲۰ درصد، برای تمام موضوعات درسی پایه دوازدهم، عناوین دروس و محدوده مورد نظر برای هر عنوان کتاب تعیین ودرجدول پیوست مشخص شده است که توجه دانش آموزان عزیر به آن جلب میشود.
همچنین برای حفظ سلامت دانش آموزان و رعایت پروتکلهای بهداشتی در حوزههای امتحانی، تعداد ۶۳۷ هزارو ۹۶۸ دانش آموز به دو گروه تقسیم شدهاند؛
گروه اول، دانش آموزان رشتههای علوم تجربی و ریاضی- فیزیک.
گروه دوم، دانش آموزان رشتههای ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی، سوم متوسطه و پیش دانشگاهی نظام قبلی.
که برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی بین صندلیها ۱.۸ تا ۲ متر فاصله در نظر گرفته شده و حوزههای امتحانی نیز به تعداد کافی پیش بینی و مهیا شده است. همچنین تدابیری اتخاذ شده که با جلب همکاری مراقبین سلامت و کارشناسان شبکههای بهداشت و درمان، سلامت دانش آموزان رصد و آنها ملزم به استفاده از ماسک و دستکش شوند و در فاصله هر جلسه امتحان تا امتحان بعدی، سالن، صندلیها و ملزومات حوزهها ضد عفونی شوند.
عناوین دروس و تفکیک محدوده ۸۰ و ۲۰ درصدص محتوای کتب درسی پایه دوازدهم را در جدول پیوستی زیر مشاهده کنید.
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