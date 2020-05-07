طرح «جهیزیه کارفرما» در یزد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدناصر حیدری ظهر پنجشنبه در بازدید خبرنگاران یزد از مرکز افق، تهیه ماسک و بقعه امامزاده سید نصرالله (ع) با اشاره به طرحهای متعددی که در این امامزاده در حال برگزاری است، اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات که در راستای تسهیل ازدواج جوانان اجرا میشود، طرح جهیزیه کارفرما است.
وی عنوان کرد: در مرکز افق این امامزاده نمایشگاه جهیزیهای برپا شده که در آن ۳۶ قلم کالای مورد نیاز و ضروری به ارزش ۱۷ میلیون تومان به نمایش درآمده تا خرید آن جایگزین ۴۲۱ قلم کالایی باشد که در بازار امروز ارزش آن بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان است.
حیدری، طرحهای جهیزیه تبدیلی و تدریجی را نیز از دیگر برنامههای این مرکز برشمرد و افزود: تلاش ما تسهیل ازدواج جوانانی است که به سن ازدواج رسیدهاند اما شرایط اقتصادی امکان تشکیل زندگی مشترک را به آنها نمیدهد.
مدیر آستان مقدس امامزاده سید نصرالله (ع) یزد با بیان اینکه برخی ازدواجها نیز حاصل انتخابهای غلط و نافرجام است، اظهار داشت: در این راستا آموزش ۱۶۰ پیوندیار در دورههای آموزشی انجام شده تا سنت واسطه گری در ازدواج احیا شود.
وی به تشریح برنامههای مختلف این امامزاده پرداخت و بیان کرد: یک درمانگاه و دندانپزشکی خیریه در جوار امامزاده مشغول فعالیت هستند که در این مراکز هفتهای یک بار پزشک و مشاور به صورت رایگان به مردم خدمت رسانی میکنند.
حیدری یادآور شد: در حوزه عمرانی نیز طرح جامع امامزاده تهیه شده و با آزادسازی اراضی اطراف، یک مجتمع بزرگ شامل زائر سرا، درمانگاه، مجتمع فرهنگی و … احداث میشود.
وی همچنین از برگزاری برنامههای متعدد قرآنی، فرهنگی، آموزشی و مشاورهای در طول سال خبر داد و بیان کرد: امسال به دلیل شیوع کرونا اغلب برنامهها به صورت آنلاین و در فضای مجازی ساماندهی شده است.
حیدری تاکید کرد: علاقمندان میتوانند از طریق eitaa/bargah_noor، instagram.com/bargah_noor، ble.ir/bargah_noor، aparat.com/bargah_noorبه کانالهای اطلاع رسانی آستان مقدس امامزاده سید نصرالله (ع) دسترسی پیدا کنند.
به گزارش مهر، امامزاده سید نصرالله (ع) در اواخر سده چهارم قمری از راه بعداد و برای فرار از دست فرمانروایان ضد شیعی آن دیار در لباس درویشان و گمنامان راهی کویر مرکزی ایران شد و در شهر یزد در کارگاه آهنگری مشغول به کار شد تا اینکه امیر اوجش، حاکم یزد بر اثر رؤیای صادقه پی به وجود ایشان در یزد میبرد و بر مراتبش می افزایش و دختر خود را به پیوند او درآورد.
وی از نوادگان امامزاده جعفر (ع) یزد است.
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