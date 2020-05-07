رزمایش مواسات تجلی همدلی و مهرورزی ایران است

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان به ویژه ملت فهیم و نوع دوست ایران اسلامی و با تبریک فرا رسیدن ولادت امام حسن مجتبی (ع)، اظهار داشت؛ ملت بزرگ و فهیم ایران اسلامی در رزمایش مواسات و کمک مومنانه با تاسی از فرهنگ اسلام ناب و سیره و منش اهل بیت (ع) جلوه‌های زیبایی از همدلی و مواسات را خلق کردند و در این آزمون بزرگ هم خوش درخشیدند.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ولادت امام حسن مجتبی (ع)، افزود: موج دوم مواسات و همدلی و کمک به ایتام، مستمندان و نیازمندان در روز ولادت این امام همام (ع) شروع خواهد شد و همدلی و نوع دوستی ایرانیان در این رزمایش بزرگ به جهان مخابره شد.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بی بدیل رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) در ایجاد این رزمایش بزرگ اشاره و تصریح کرد: جمهوری اسلامی در تمامی بحران‌های اجتماعی با پشتوانه مردمی خود و با تاسی از فرهنگ اسلام ناب و با الگو گرفتن از سیره و منش اهل بیت (ع) با موفقیت عبور کرده است و این رزمایش مصداق زیبایی همدلی و نوع دوستی ملت بزرگ ایران اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط امروز غرب و جهان در برابر بحران‌های اجتماعی به ویژه در پی شیوع این ویروس منحوس (کووید ۱۹)، تاکید کرد: جهان امروز با خلاء بزرگی چون معنویت روبروست و روز به روز به مشکلات آنها اضافه خواهد شد ولی جمهوری اسلامی با تکیه بر باورهای دینی و اعتقادی و به پشتوانه ملت بزرگ و مسلمان خود در مقابل همه بحران‌ها ایستاده است و اینگونه نقش آفرینی می‌کند که نمونه آن را در رزمایش کمک مومنانه، مواسات و همدلی دیدیم.

حجت الاسلام ناصر شکریان در بخش دیگری از سخنان خود به کارکردهای موفقیت آمیز جامعه اسلامی در بحران‌ها و اثرگذاری آن در مدیریت بحران و رفع و کاهش آن اشاره و خاطر نشان کرد: جوامع اسلامی در بحران‌ها به هدایت و مدد الهی در تمامی بحران‌ها باور دارند و پویایی و پایایی جمهوری اسلامی هم در گرو همین باورها و اعتقادات است و قطعاً نظام مقدس جمهوری اسلامی همه تهدیدها را در جامعه به فرصت تبدیل خواهد کرد و در این بحران هم مواسات و همدلی اثربخش ترین مسئله در کاهش و رفع این بحران بود.

استاد حوزه‌های علمیه در بخش پایانی سخنان خود با تبریک مجدد فرا رسیدن ولادت امام حسن مجتبی (ع) و با اشاره به آغاز موج دوم رزمایش کمک مومنانه در ماه مبارک رمضان توسط ملت بزرگ ایران اسلامی، بیان داشت: رزمایش مواسات و همدلی تجلی نوع دوستی و مهربانی ایرانیان است و این اقدام ارزشمند در کشور باید استمرار داشته باشد و قطعاً با اینگونه رزمایش‌ها با موفقیت و با سربلندی از بحران‌ها عبور خواهیم کرد.