به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح سه شنبه در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۹۵ مگاواتی شهرک صنعتی شمس‌آباد گفت: با افتتاح پروژه‌های جدید، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان تهران به حدود ۴۰۰ مگاوات رسیده و طی نزدیک به دو سال، رشدی ۲۰ برابری را تجربه کرده است؛ روندی که با مشارکت بخش خصوصی و شکل‌گیری نهضت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان شتاب گرفته است.

معتمدیان در این مراسم با اشاره به شتاب توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان اظهار کرد: با افتتاح‌هایی که امروز انجام می‌شود و پروژه‌هایی که در سایر شهرستان‌ها در دست اجراست، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان در مجموع به حدود ۴۰۰ مگاوات می‌رسد که بیانگر رشد ۲۰ برابری طی نزدیک به دو سال اخیر است.

وی این رشد را نتیجه استقبال و مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران و همچنین گفتمان‌سازی صورت‌گرفته در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و افزود: امروز توسعه انرژی خورشیدی در تهران از مرحله پروژه‌های پراکنده عبور کرده و به یک حرکت گسترده تبدیل شده است.

۱۵ هزار مگاوات مجوز؛ پالایش متقاضیان فاقد اهلیت

استاندار تهران با بیان اینکه حدود ۱۵ هزار مگاوات مجوز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان صادر شده است، گفت: برای جلوگیری از معطل‌ماندن ظرفیت‌ها، پایش میدانی متقاضیان انجام شد و حدود ۷ هزار مگاوات از مجوزهایی که امکان آغاز عملیات اجرایی در بازه شش‌ماهه نداشتند، حذف شد تا ظرفیت زمین و مجوز در اختیار سرمایه‌گذاران دارای توان اجرایی قرار گیرد.

معتمدیان افزود: پروژه‌های خورشیدی تهران از تنوع مناسبی برخوردارند و علاوه بر نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، حدود سه پروژه هزار مگاواتی نیز توسط شرکت‌های مطرح کشور در حال پیگیری است که تأمین زمین آنها انجام شده و مراحل اجرایی در دست اقدام است.

دو پروژه ۷ مگاواتی؛ از بزرگ‌ترین طرح‌های یکپارچه خورشیدی سقفی

وی با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی سقفی گفت: دو پروژه هفت مگاواتی نیز آماده بهره‌برداری است که از پروژه‌های بزرگ یکپارچه سقفی در منطقه به شمار می‌رود.

۱۲۰۰ مدرسه خورشیدی شد؛ ۲۴۰۰ مدرسه دیگر در برنامه

استاندار تهران توسعه پنل‌های خورشیدی در فضاهای آموزشی را از دیگر برنامه‌های استان عنوان کرد و گفت: در کمتر از چند ماه ۱۲۰۰ مدرسه به پنل خورشیدی مجهز شده‌اند و برنامه تجهیز ۲۴۰۰ مدرسه باقی‌مانده نیز با همکاری وزارت نیرو و ساتبا دنبال می‌شود.

معتمدیان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه، تا دهه فجر مدارس استان تهران در مسیر گسترده تجهیز به سامانه‌های خورشیدی قرار گیرند.

تجهیز ۷۰۰ مسجد و ورود بخش کشاورزی به انرژی خورشیدی

وی افزود: در حوزه مساجد نیز تاکنون ۷۰۰ مسجد به پنل خورشیدی مجهز شده‌اند و برنامه این است که سایر مساجدی که قابلیت اتصال و بهره‌برداری دارند نیز در این مسیر قرار گیرند.

استاندار تهران همچنین با اشاره به وجود حدود ۲۸۰۰ حلقه چاه کشاورزی در استان گفت: برای کاهش آسیب قطعی برق به معیشت کشاورزان، یک پروژه ۱۰۰ مگاواتی اشتراکی برای دارندگان چاه‌های کشاورزی در حال اجراست.

پروژه ۱۰۰ مگاواتی شهرداری‌ها و توسعه خورشیدی شهرک‌های صنعتی

معتمدیان از اجرای یک پروژه ۱۰۰ مگاواتی توسط شهرداری‌های استان تهران خبر داد و افزود: در شهرک‌های صنعتی پرند، ملارد، عباس‌آباد و شمس‌آباد نیز پروژه‌های متعددی در دست اجرا قرار دارد.

وی ادامه داد: برای تسریع پروژه‌ها، کمیته‌ای در استانداری تهران تشکیل شده که به‌صورت هفتگی با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و دستگاه‌های مسئول، وضعیت پروژه‌ها و موانع احتمالی آنها را بررسی و برای رفع مشکلات اقدام می‌کند.

واگذاری زمین برای ۵۰۰ مگاوات نیروگاه کوچک‌مقیاس

استاندار تهران با اشاره به سیاست توسعه نیروگاه‌های غیرمتمرکز گفت: در نشست اخیر با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، زمین‌های شناسایی‌شده برای حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تحویل شد و هدف‌گذاری این است که در کمتر از شش ماه، مسیر احداث هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر غیرمتمرکز و کوچک‌مقیاس در استان شتاب بگیرد.

به گزارش مهر، نیروگاه خورشیدی ۹۵ مگاواتی شهرک صنعتی شمس‌آباد با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه شامل دو نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی «قائد شهید» و ۳۲ مگاواتی «شهدای لامرد» است که عملیات احداث آنها از حدود یک سال گذشته آغاز شده بود و با بهره‌برداری از آن، بخشی از برق مورد نیاز صنایع مستقر در شهرک صنعتی شمس‌آباد از انرژی پاک تأمین خواهد شد.