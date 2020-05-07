مدیریت بحران تهران تا سه روز آماده باش خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی محمدی رئیس ستاد بحران شهرداری تهران گفت: با توجه به اینکه لرزه خیزی که در گسل مشا که اصلی ترین گسل تهران است داشتیم چند توصیه به شهروندان داشتیم. یکی اینکه اپلیکشن شهر آماده را نصب کنند و از نکاتی که در ارتباط با زلزله در آن ذکر شده استفاده کنند.

وی ادامه داد: در زمان زلزله و پس لرزه باید به مراکز امن برویم و در این اپلیکیشن این مراکز ذکر شده است. ضمن اینکه توصیه می‌شود مردم در راه‌های اضطراری که برای رفت و آمد نیروهای امدادی است پارک یا توقف نکنند.

کرمی ادامه داد: پایگاه مدیریت بخران در حال آماده باش هستند. بهتر است مردم در هنگام زلزله بیرون نیایند و مکان‌های امن خانه را از قبل شناسایی کرده باشند و آنجا بمانند. خصوصاً از آسانسورها استفاده نکنند.

وی در پایان گفت: ممکن است ما تا سه روز درگیر این شرایط باشیم و بعدش آماده باش را رها می‌کنیم.