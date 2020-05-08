محمدرضا فلاح نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات اندیشیده شده بعد از وقوع زمین لرزه‌ای ۵.۱ ریشتری که بامداد جمعه به وقوع پیوست، اظهار کرد: خوشبختانه با رصدهای انجام شده در دل شهرها و نقاط روستایی البرز تاکنون هیچگونه خسارتی گزارش نشده است.

وی با تاکید بر اینکه آماده باش دستگاه‌های خدمت رسان استان ادامه دارد، گفت: این مهم به دلیل احتمال وقوع پس لرزه‌ها در دستور کار خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: مردم با حفظ خونسردی و آرامش خود نقاط ایمن را به عنوان پناهگاه در برابر زلزله مدنظر قرار دهند.

فلاح نژاد همچنین اضافه کرد: با توجه به خطر کرونا، رعایت نکات بهداشتی ضروری است.

وی افزود: توصیه‌های لازم به شهرداران و دهیاران اعلام شده است تا تدابیر ویژه در قالب استقرار بیشتر نیروهای اورژانس، هلال احمر و دیگر نیروهای کمک رسان در نقاط مسکونی با ایمنی کمتر لحاظ کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: به هنگام بروز بلایای طبیعی همچون زلزله نگرانی‌هایی از بابت خسارت‌های مالی وجود دارد، بهتر است مردم برای کم شدن بار این خسارت‌ها از شرایط بیمه‌ای ساختمان‌ها، خودروها و یا محل کسب خود استفاده کنند.