  1. استانها
  2. البرز
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۵۸

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

زلزله در استان البرز خسارتی نداشت/ ادامه آماده‌باش نیروهای امدادی

زلزله در استان البرز خسارتی نداشت/ ادامه آماده‌باش نیروهای امدادی

کرج - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به اینکه زلزله در استان البرز خسارتی نداشته است از ادامه آماده‌باش نیروهای امدادی خبر داد.

محمدرضا فلاح نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات اندیشیده شده بعد از وقوع زمین لرزه‌ای ۵.۱ ریشتری که بامداد جمعه به وقوع پیوست، اظهار کرد: خوشبختانه با رصدهای انجام شده در دل شهرها و نقاط روستایی البرز تاکنون هیچگونه خسارتی گزارش نشده است.

وی با تاکید بر اینکه آماده باش دستگاه‌های خدمت رسان استان ادامه دارد، گفت: این مهم به دلیل احتمال وقوع پس لرزه‌ها در دستور کار خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: مردم با حفظ خونسردی و آرامش خود نقاط ایمن را به عنوان پناهگاه در برابر زلزله مدنظر قرار دهند.

فلاح نژاد همچنین اضافه کرد: با توجه به خطر کرونا، رعایت نکات بهداشتی ضروری است.

وی افزود: توصیه‌های لازم به شهرداران و دهیاران اعلام شده است تا تدابیر ویژه در قالب استقرار بیشتر نیروهای اورژانس، هلال احمر و دیگر نیروهای کمک رسان در نقاط مسکونی با ایمنی کمتر لحاظ کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: به هنگام بروز بلایای طبیعی همچون زلزله نگرانی‌هایی از بابت خسارت‌های مالی وجود دارد، بهتر است مردم برای کم شدن بار این خسارت‌ها از شرایط بیمه‌ای ساختمان‌ها، خودروها و یا محل کسب خود استفاده کنند.

کد مطلب 4920113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها