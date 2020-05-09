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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۰۷

به مناسبت میلاد امام حسن(ع)؛

اعضای کانون‌های مساجد خراسان شمالی ۵ هزار غذای گرم توزیع می‌کنند

اعضای کانون‌های مساجد خراسان شمالی ۵ هزار غذای گرم توزیع می‌کنند

بجنورد- مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی گفت: اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی ۵ هزار وعده غذای گرم بین نیازمندان توزیع می‌کنند.

هاشم شیرازیان در گفتگو با مهر از پخت و توزیع بیش از ۵ هزار پرس غذای گرم و نیز خشکبار بسته‌بندی شده توسط اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خرسان شمالی همزمان با نیمه ماه مبارک رمضان بین خانواده‌های نیازمند خبر داد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی در ادامه با عنوان اینکه مشارکت کانون‌ها و فعالان مسجد این استان در لبیک به ندای رهبری و رزمایش مواسات چشمگیر و بی نظیر است، اعلام کرد: در این باره و به طور مثال تنها توسط یک کانون در مسجد امام حسن مجتبی (علیه السلام) شهر اسفراین با کمک خیرین تاکنون مبلغ ۴۸ میلیون تومان جمع‌آوری شده که در قالب بسته‌های غذایی شامل (برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، رب، قند، بسته‌های بهداشتی و کمک نقدی در میان خانواده نیازمند و آسیب دیدگان از بیماری کرونا تقسیم شده است.

وی همچنین از راه اندازی نخستین نمایشگاه دائمی حمایت از تولیدکنندگان خراسان شمالی در شهر شیروان و به همت فعالان کانون فرهنگی هنری شهدای شهرک ولیعصر (عجل الله فرج الشریف) و اهالی مسجد مسلم بن عقیل علیه السلام خبر داد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی همچنین از پخت آش نذری و توزیع جوانان مسجد امام حسن مجتبی (علیه السلام) محله معصوم زاده بجنورد در میان نیازمندان خبر داد.

کد مطلب 4920301

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