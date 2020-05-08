سفر قریب الوقوع وزیر خارجه آمریکا به فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از سفر یک روزه «مایک پمپئو» به فلسطین اشغالی در تاریخ ۱۳ می (۲۴ اردیبهشت) خبر داد.

پیش بینی می‌شود که پمپئو در این سفر کوتاه پیرامون طرح‌های «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای الحاق بخشهایی از کرانه باختری با او و «بنی گانتز» شریک جدید در کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کند.

«مورگان اورتگاس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه اعلام کرد که پمپئو «پیرامون تلاش‌های آمریکا و اسرائیل برای مقابله با همه گیری کووید -۱۹ و همچنین مسائل امنیتی منطقه‌ای مرتبط با نفوذ بدخواهانه ایران (!) گفتگو خواهد کرد».

این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه می‌افزاید که «در دوران رهبری رئیس جمهور [دونالد] ترامپ، تعهد و التزام آمریکا به اسرائیل هرگز به این اندازه محکم و قدرتمند نبوده است. آمریکا و اسرائیل هردو با تهدیداتی علیه امنیت و رفاه مردمان خود مواجه خواهند شد. در دوران‌هایی چالش برانگیز، ما در کنار دوستانمان می‌ایستیم، و دوستانمان نیز در کنار ما ایستادگی می کنند».

شایان ذکر است که دولت ترامپ از الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی اعلام حمایت کرده است.

نکته قابل توجه آن است که پمپئو و تیم همراه وی در این سفر کوتاه از محدودیت‌های اعمالی رژیم صهیونیستی برای مقابله با کرونا- که ورود بازدیدکنندگان خارجی را به سرزمین‌های اشغالی ممنوع می‌کند، مستثنی خواهند بود.

این نخستین سفر خارجی پمپئو پس از سفر اعلام نشده وی به افغانستان در ماه مارس است.