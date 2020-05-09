محمدرضا عاملی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا به امروز ۵۹۳ نفر به پایگاههای انتقال خون خراسانجنوبی برای اهدا خون مراجعه کردهاند.
مدیرکل انتقال خون خراسانجنوبی بیانکرد: از این تعداد فرد مراجعه کننده ۴۷۲ نفر موفق به اهدا خون شدند.
عاملی گفت: در سال گذشته در همین بازه زمانی اول تا پانزدهم ماه مبارک تعداد مراجعهکنندگان برای اهدا خون ۷۹۳ نفر بودهاند که از این تعداد ۵۶۴ نفر موفق به اهدا خون شدند.
وی اظهار کرد: با بررسی این آمارها در مییابیم که در بازه اول تا پانزدهم ماه مبارک سال جاری نسبت به مدت مشابه، مراجعه برای اهدا خون ۲۵ درصد و اهدا خون نیز ۱۶ درصد در خراسانجنوبی کاهش داشته که علت عمده این کاهش همچنان ترس از کرونا است.
مدیرکل انتقال خون خراسانجنوبی با تأکید مجدد بر اینکه تمام مؤلفههای بهداشتی در پایگاههای انتقال خون مراعات میشود، بیانکرد: در راستای طرح فاصلهگذاری اجتماعی و جلوگیری از ازدحام از مردم عزیز درخواست میکنیم اهدا خون را به شبهای قدر موکول نکنند.
عاملی یادآور شد: سالهای گذشته در شبهای قدر حدود ۹۰ نفر در سالن انتظار منتظر نوبتشان برای اهدا خون بودند ولی در سال جاری به واسطه پیشگیری از شیوع کرونا این موضوع باید مدیریت شده و علاقمندان به تناوب برای اهدا خون مراجعه کنند.
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