مدیران پرسپولیس دست به هر کاری نزنند/ با قهرمانی فاصله نداریم

اسماعیل حلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت سلامتی افراد جامعه در راستای برگزاری باقیمانده بازی‌های لیگ برتر فوتبال گفت: چیزی مهم‌تر از جان برای هر انسان وجود ندارد. حالا نباید آن را فدای یک جام کرد. فوتبال را با تصمیمات احساسی زیر سوال نبریم.

کارشناس فوتبال ایران افزود: ویروس کرونا جهانی شده و همه را درگیر خود کرده است. نمی‌توان منکر تلاش تیم‌ها برای کسب موفقیت در طول فصل شد. اکنون هم مشخص است که پرسپولیس فاصله‌ای با قهرمانی ندارد. اگر می‌خواهیم لیگ را آغاز کنیم بهتر است چند هفته ابتدایی را بدون تماشاگر برگزار کنیم تا احتمال شیوع دوباره ویروس را به کمترین حد ممکن برسانیم.

پیشکسوت پرسپولیس با بیان اینکه باید از کشورهای معتبر اروپایی برای شروع بازی‌های فوتبال الگو برداری کرد اظهار داشت: در این چند روز متوجه شدم که اکثر باشگاه‌ها قبل از شروع تمرینات خود اقدام به گرفتن تست کرونا از اعضای باشگاه کرده‌اند تا بتوانند سلامت آنها را بررسی کنند. چند باشگاه مطرح دنیا نیز تمرینات خود را با فاصله گذاری واقعی آغاز کرده‌اند تا کمترین برخورد فیزیکی بین بازیکنان وجود داشته باشد. بهتر است در ایران نیز چنین روشی تصویب شود و سپس اجازه تمرینات به تیم‌ها داده شود.

حلالی درباره مشکلات مدیریتی موجود در باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: نباید پشت نتایج تیم پنهان شد. واقعاً بازیکنان و مربیان پرسپولیس از جان مایه می‌گذارند و اینقدر حرفه‌ای شده‌اند که هیچ توجهی به حواشی ندارند. هواداران پرسپولیس باید از داشتن چنین تیمی لذت ببرند اما مدیران باشگاه نباید خود را پشت این شادی پنهان کنند.

وی یادآور شد: مدیریتی که بخواهد در باشگاهی با ویژگی‌های پرسپولیس، همچنان برای جذب اسپانسر مشکل داشته باشد قطعاً مشکل ساز خواهد شد. پتانسیل پرسپولیس با هواداران میلیونی خود به قدری است که هر شرکت تجاری باید آرزوی تبلیغ روی پیراهن این تیم را داشته باشد. آقایان نباید برای رسیدن به منافع شخصی خود از اسم پرسپولیس استفاده کنند.