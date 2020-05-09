احداث آشیانه بالگرد هلال احمر در استان بوشهر تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح شنبه در نشست با شورای مدیران جمعیت هلال احمر استان بوشهر با قدردانی از زحمات و اقدامات جمعیت هلال احمر استان بوشهر در سال گذشته در جریان وقوع سیل و شیوع کرونا اظهار داشت: یکی از رسالت های هلال احمر خدمت به انسانیت بدون توجه و نگاه به رنگ، نژاد و دین است.
وی با بیان اینکه مردم محوری از ویژگی های برجسته هلال احمر است، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم و تاثیرگذار هلال احمر ، ساماندهی و سازماندهی ۷۰۰ نفر از نیروهای داوطلب مردمی و سازمان های مردم نهاد برای مقابله با کرونا بود.
استاندار بوشهر گفت: هلال احمر استان به خوبی از ظرفیت های مردمی برای مقابله با کرونا استفاده کرد و زودتر از بقیه استانها کنترل مبادی ورودی و خروجی استان را آغاز و دیرتر از بقیه استانها هم به این کار پایان دادند.
گراوند تاکید کرد: نقطه قوت جمعیت هلال احمر این است که وارد عرصه های سیاسی نشده و همین امر موجب شده به این مجموعه آسیبی نرسد.
وی با اشاره به نیازمندیهای هلال احمر استان بوشهر خواستار تسریع در احداث آشیانه بالگرد هلال احمر در استان بوشهر شد.
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