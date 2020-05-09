بلاتکلیفی لایحه کودکان در سه دوره مجلس/ نمایندگان شرمنده کودکان

سیدحسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از وظایف حاکمیت در هر کشوری سیاستگذاریهای مناسب برای بهزیستی اجتماعی مردم است و طبیعتاً یکی از این عرصهها به سیاستهای اجتماعی بر میگردد.
وی گفت: با توجه به شرایط کشور، بیش از دو دهه قبل ردپای شیوع و بروز انواع آسیبهای اجتماعی مشاهده شد که همزمان از ۲۲ سال قبل اورژانس اجتماعی نیز در کشور با هدف پاسخگویی تخصصی و به موقع به برخی از این آسیبها تأسیس شد که یکی از این آسیبها به حوزه کودکان و کودک آزاری باز میگردد.
موسوی چلک با اشاره به اینکه از گذشته تاکنون تدوین سیاستهای مشخص برای تقویت حمایت اجتماعی از کودکان در معرض آزار و آزاردیده بود، گفت: پس از تلاشهایی که انجام شد، در سال ۸۱ قانون دست و پاشکستهای تصویب شد، گرچه این قانون یک گام به جلو بود اما اصلاً کافی نبود و برای حمایت از کودکان آزاردیده نیاز به قانون قویتری وجود داشت و در نهایت در سالهای ۸۴ و ۸۵ با محوریت قوه قضائیه و همکاری سازمانهای مختلف لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نوشته شد.
وی افزود: در اسفند سال ۸۷ بعد از ۵ سال کار و مطالعه بر روی قوانین کودکان ۴۰ کشور و قوانین و اسناد سیاستی موجود قبلی، این لایحه نوشته و در جلسات مسئولان عالی قضائی مطرح شد و در نهایت لایحهای تدوین شد که ۳۲ بار در آن کلمه مددکار اجتماعی آمده بود و نگاهی که به آن وجود داشت کاملاً اجتماعی بود و در آن زمان اعلام شد که لایحه یک لایحه قضائی است اما مجری آن سازمان بهزیستی خواهد بود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در آن سال این لایحه به دولت ارسال شد و سه سال باقی ماند، گفت: تغییراتی در آن زمان به لایحه وارد شد که مورد تأیید قوه قضائیه نبود و در نهایت لایحه کودکان و نوجوانان به مجلس ارسال شد و در مرکز پژوهشها مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه برای بررسی بخش اجتماعی لایحه در جلسات حضور داشتیم، گفت: در این لایحه به دنبال این بودیم که مددکاران اجتماعی ضابط قضائی شوند و برای هر موضوع لازم نباشد که حکم قضائی بگیرند و در نهایت در مرکز پژوهشها بازنگری انجام شد و با کلی کلنجار سال گذشته برای تصویب نهایی به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان از آن ایراد گرفت و مجدداً به مجلس بازگشت.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه متأسفانه مجلس شرمنده این کودکان برای تصویب این قوانین است، گفت: لایحه کودکان و نوجوانان به اطفال و نوجوانان تغییر نام داد و هر دفعه نیز شورای نگهبان از آن ایراد میگیرد و مجدداً باز میگردد. در این لایحه بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای غیردولتی فرصت ارزشمندی بود که دیده شد و همچنین حضور مددکاران اجتماعی و نقش آنها برای تعلیق اجرای حکم و میانجیگری، شناسایی کودکان در معرض آسیب، تقویت رویکرد محلهای و … از جمله موارد مثبتی بود که مطرح شدهاند.
موسوی چلک افزود: من از طرف نمایندگان مجلس از کودکان عذرخواهی میکنم، چرا که این لایحه میتواند کمک مؤثری برای حمایت به موقع و تخصصی از کودکان باشد.
وی تصریح کرد: نمیدانم نمایندگان این سه دوره از مجلس چگونه میخواهند جواب کودکانی را بدهند که به دلیل ضعف قوانین جاری اذیت شدهاند و قوانین نتوانست به گونهای باشد که از آنها حمایت کند.
به گفته موسوی چلک، متأسفانه این مجلس هم تمام شد و همچنان لایحه اطفال و نوجوانان تصویب نشد که اگر میشد، یکی از پیشروترین کشورها در حوزه حمایت از کودکان بودیم.
وی گفت: حتی اگر بر روی موردی اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس وجود دارد، به نظر بنده اگر هم حذف شود، اتفاقی نمیافتاد و اجازه ندهیم بیش از این کودکان ما به دلیل ضعف قوانین و سیاستگذاریها در معرض آسیب قرار بگیرند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه رفتن این لایحه به چهار مجلس که نمیدانیم بعداً چه سرنوشتی پیدا میکند، چیزی جز شرمندگی سیاست گذاران در سطوح مختلف نخواهد بود، تأکید کرد: موضوعی که همه کارشناسان و متخصصان دانشگاهی روی آن اجماع دارند، اما متأسفانه مجلس و سیاست گذاران با بی توجهی و در اولویت قرار ندادن این موضوع، ظلمی در حق کودکان و سیستم اجتماعی برای حمایت کارآمد از کودکان انجام میدهند.
وی تأکید کرد: امیدوارم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای باقیمانده مجلس دهم با تصویب آن و رفع اشکالات برای خود باقیات و صالحات به یادگار بگذارد.
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