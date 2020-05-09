بیمه سلامت صد درصد هزینه بیماران تالاسمی را پوشش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حنان حاجی محمودی، افزود: سازمان بیمه سلامت ۲۰ قلم از داروهای بیماران تالاسمی را تحت پوشش قرار داده و سالانه حدود ۵۱ میلیارد تومان برای این گروه از بیماران هزینه می‌شود.

وی گفت: فرانشیز خدمات درمانی که تعهد صد در صدی برای پرداخت ندارند از سوی وزارت بهداشت حمایت می‌شود، درنتیجه بیمار تالاسمی برای خدمات اساسی و ضروری خود هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در کشور ما حدود ۲۲ هزار بیمار تالاسمی ماژور، سیکل سل و اینترمدیا داریم که شناسایی شده‌اند. میانگین سنی بیماران تالاسمی در ایران به ۴۰ سال رسیده و شیوع بیماری تالاسمی در کشور یکسان نیست. معمولاً در نوار ساحلی و دراستان‌های حاشیه خلیج فارس و دریای خزرمیزان ابتلا به این بیماری بیشتراست.

حاجی محمودی گفت: بیمه سلامت تمامی داروهای تخصصی موجود در بسته خدمتی دارویی بیماران را تحت پوشش دارد. نوع برند این داروها با فرانشیز به طور متوسط ۸ تا ۱۲ درصد و انواع تولید داخل آنها با فرانشیز رایگان تحت پوشش قرار دارد.

وی اظهار کرد: برای ارائه خدمات مناسب به بیماران خاص علاوه بر نیروی انسانی کافی، به فضای فیزیکی مناسب هم نیاز است. در گذشته در بخش‌های داخلی بیمارستان‌ها و در محل بستری بیماران، قسمتی را به عنوان بخش خون و تالاسمی‌ها در نظر می‌گرفتند؛ زیرا این بیماران به عنوان بیماران خاص از جمله مشتری ویژه سیستم خدمات درمانی هستند. یک فرد سالم ممکن است به دلیل یک تصادف یا حادثه، یک بار به بیمارستان مراجعه کند و بعد هم مرخص شود، اما این افراد در طول زندگی خود دائم باید به بیمارستان و مرکز درمانی مراجعه کنند.

حاجی محمود افزود: هزینه تزریق هر بار خون به صورت گلوبال شامل ویزیت، کراس مچ خون، اندازه گیری هموگلوبین و تزریق خون با احتساب تمامی لوازم مصرفی با حذف فرانشیز بیمار و رایگان دراختیار بیمار تالاسمی قرار می‌گیرد. هزینه تزریق وریدی دفروکسامین در مراکز و منزل رایگان و به عهده سازمان بیمه گر است.

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت گفت: آزمایش‌های قبل از تولد نوزاد برای بیماری‌های خاص دارندگان بیمه سلامت در مراکز تعیین شده رایگان انجام می‌شود. انجام آزمایش‌های هموفیلی و تالاسمی با توجه به ژنتیکی بودن بیماری رایگان است. هزینه پمپ دفروکسامین هر سه سال به صورت صد در صد توسط سازمان در تعهد است. همچنین هزینه جراحی اسپلنکتومی نیز به طور صد در صد در تعهد سازمان قرار دارد.