پیگیری آشفته بازار موبایل از وزیر صمت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به کاربر توئیتر در خصوص اینکه چرا وضع بازار موبایل اینچنین آشفته است، گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌پرسم.

وی گفت: اما احتمالاً به دلیل تعطیلی کارخانه‌های تولیدی در کشورهای تولیدکننده‌ای مثل کره جنوبی و چین، واردات گوشی موبایل کاهش دارد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: البته تا دو روز پیش، آمار واردات نشان می‌داد که ۱.۴ میلیون گوشی وارد کشور شده که هنوز روشن نشده است.

جهرمی اضافه کرد: شاید کمی هم احتکار باشد؛ البته اطمینان ندارم.

به گزارش مهر، طی دو هفته اخیر قیمت گوشی موبایل در بازار حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته و حتی گفته می‌شود برخی مدل‌های پرفروش تا ۱۰۰ درصد هم گران شده است. واردکنندگان این گوشی‌ها، دلیل این وضعیت را عدم تامین ارز نیمایی از سوی دولت و سوءاستفاده دلالان از کمبود کالا در بازار، عنوان می‌کنند.