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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۰۰

جهرمی مطرح کرد؛

پیگیری آشفته بازار موبایل از وزیر صمت

پیگیری آشفته بازار موبایل از وزیر صمت

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دلایل وضع بازار آشفته گوشی موبایل را از وزیر صنعت پیگیری می کنم، در مورد دلایل احتمالی ایجاد وضعیت موجود توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به کاربر توئیتر در خصوص اینکه چرا وضع بازار موبایل اینچنین آشفته است، گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌پرسم.

وی گفت: اما احتمالاً به دلیل تعطیلی کارخانه‌های تولیدی در کشورهای تولیدکننده‌ای مثل کره جنوبی و چین، واردات گوشی موبایل کاهش دارد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: البته تا دو روز پیش، آمار واردات نشان می‌داد که ۱.۴ میلیون گوشی وارد کشور شده که هنوز روشن نشده است.

جهرمی اضافه کرد: شاید کمی هم احتکار باشد؛ البته اطمینان ندارم.

به گزارش مهر، طی دو هفته اخیر قیمت گوشی موبایل در بازار حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته و حتی گفته می‌شود برخی مدل‌های پرفروش تا ۱۰۰ درصد هم گران شده است. واردکنندگان این گوشی‌ها، دلیل این وضعیت را عدم تامین ارز نیمایی از سوی دولت و سوءاستفاده دلالان از کمبود کالا در بازار، عنوان می‌کنند.

کد مطلب 4921556

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    نظرات

    • بهزاد IR ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
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      مرگ بر دیکتاتور عقب مانده

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