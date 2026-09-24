دوست و دشمن از ایستادگی ملت ایران در حیرت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا طلایی‌نیک ظهر پنج شنبه در یادواره شهدای شهرستان اسدآباد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: ۴۶ سال پیش ملت ایران در برابر نخستین جنگ تحمیلی رژیم بعث ایستاد و اسدآباد نیز از پیشگامان تقدیم رزمندگان و دلاورمردان به میدان نبرد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تجلیل از جایگاه فرهنگی و تاریخی شهرستان اسدآباد به‌عنوان مهد شخصیت‌های بزرگی همچون «سیدجمال‌الدین اسدآبادی» و «راشد»، افزود: این خطه در دوران دفاع مقدس با تقدیم سرداران و بسیجیان شهیدی همچون «شهید سعید قهاری‌سعید»، دین خود را به انقلاب و میهن ادا کرد.

معاون وزیر دفاع با بیان اینکه شهدا چراغ راهنما و راه‌گشای ملت ایران هستند، تصریح کرد: عزت و عظمت امروز ایران اسلامی مرهون حکمت و تدابیر امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب است که توانستند مسیر انقلاب را در تمامی فراز و نشیب‌ها به‌سلامت هدایت کنند.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به مدیریت بحران در جنگ نابرابر اخیر، خاطرنشان کرد: ما در حالی در یک جنگ نابرابر قرار گرفتیم که به مدت ۱۰ روز رهبر و فرمانده کل قوا را در اختیار نداشتیم اما بنیانی که امام شهید در ارکان نظام نهادینه کرده بود موجب شد تا مدیریت کشور دچار خلأ یا فلج نشود.

وی این انسجام را یکی از میراث‌های فکری و معرفتی امام شهید دانست و تاکید کرد: امروز دوست و دشمن در برابر نحوه هدایت جنگ، ایستادگی ملت ایران و نقش‌آفرینی رهبری در مدیریت شرایط سخت در حیرت هستند.

معاون وزیر دفاع در پایان یادآور شد: مکتب شهدا و میراث امام و رهبری، قدرت ایستادگی، انسجام و عبور از بحران‌ها را برای کشور فراهم کرده است و همین رویکرد موجب شد مردم با وجود شرایط دشوار مقتدرانه از کیان نظام اسلامی دفاع کنند.