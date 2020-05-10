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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۷:۲۶

مدیر کل ورزش و جوانان اردبیل:

فوتبال گرمی و مشگین شهر با تکمیل زمین چمن متحول می شود

فوتبال گرمی و مشگین شهر با تکمیل زمین چمن متحول می شود

اردبیل- مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: با تکمیل پروژه های زمین چمن گرمی و مشگین شهر تحولی بزرگ در فوتبال ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی بعدازظهر یکشنبه در جلسه با اعضا هیأت فوتبال استان گفت: با تکمیل پروژه‌های زمین فوتبال شهرستان‌های گرمی و مشکین شهر تحولی بزرگ در فوتبال این دو شهرستان ایجاد خواهد شد.

او در راستای حضور موفق در بازی‌های آسیایی، پا را آسیایی _ المپیک جوانان و سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر گفت: با تکمیل پروژه‌های زمین فوتبال شهرستان‌های گرمی و مشکین شهر تحولی بزرگ در فوتبال این دو شهرستان ایجاد خواهد شد و همچنین تلاش می‌کنیم زیرساخت‌های لازم را برای فوتبال استان ایجاد کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با بیان اینکه عملکرد هیأت فوتبال باید بهتر و بالاتر باشد تصریح کرد: هیأت فوتبال استان اردبیل در بین استان‌های کم برخوردار در سال ۹۷ رتبه دوم و در سال ۹۸ رتبه اول را کسب کرده و باید هیأت بیش از پیش برای ارتقا فوتبال و فوتسال استان تلاش کنند.

انوشیروانی با اشاره به اینکه رشد فوتبال هم مطالبه جامعه فوتبال و هم افتخاری برای استان است بیان کرد: برای رشد فوتبال باید اختلاف نظرها و مشکلات کلیشه‌ای رفع شود تا مسیر رشد و پیشرفت فوتبال فراهم شود و بدون شک بر همگان واقف است که پتانسیل فوتبال اردبیل بسیار بالاست و استعدادهای بالقوه وجود دارد.

او اظهار کرد: اداره کل همواره از فوتبال حمایت همه جانبه خواهد داشت و در راستای در اختیار گذاشتن زمین چمن در اختیار هیأت فوتبال برنامه‌ریزی خواهد شد.

کد مطلب 4922082

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