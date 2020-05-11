شروع امتحانات در دانشگاه تهران از ۷ تیر/نحوه برگزاری امتحان دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی دانشگاه تهران، دستورالعمل نیمسال تحصیلی جاری را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

ارائه دروس نظری نیمسال جاری بر اساس تقویم آموزشی کماکان به صورت الکترونیکی ادامه خواهد یافت. با توجه به شرایط خاص به وجود آمده، آخرین روز تشکیل کلاس‌های نظری در این نیمسال با تمدید دو هفته نسبت به تقویم آموزشی قبلی، ۴ تیرماه و شروع امتحانات از تاریخ ۷ تیرماه خواهد بود. زمانبندی و چگونگی برگزاری و حضور دانشجویان برای شرکت در آزمون‌ها بر اساس نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا، متعاقباً اعلام خواهد شد.

بر اساس بخشنامه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزیابی دروس در نیمسال جاری می‌تواند به شیوه غیر حضوری و با بهره‌گیری از روش‌های ترکیبی ارزیابی انجام پذیرد. برگزاری امتحانات به ویژه در مقطع دکتری که تعداد دانشجویان کلاس محدود است، می‌تواند به‌صورت کتبی / شفاهی و آزمون‌های مستمر انجام پذیرد و نمره نهایی بر اساس فعالیت‌های طول ترم و امتحانات برگزار شده توسط استاد اعلام شود.

دروس عملی و کارگاهی پس از اعلام رفع محدودیت‌ها بنا بر اعلام مراجع رسمی به‌صورت فشرده در تابستان برگزار خواهد شد. زمان دقیق و نحوه انجام آن متعاقباً اطلاع رسانی می‌گردد. با توجه به اعلام آمادگی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، درس عمومی تربیت بدنی یک و دو، طبق برنامه‌ای متناسب با شرایط ارائه می‌گردد. دانشجویانی که در نیمسال جاری دانش آموخته می‌شوند می‌توانند واحدهای اخذ شده را بر اساس برنامه ارائه شده بگذرانند. ضمناً امکان حذف درس نیز برای سایر دانشجویان وجود دارد.

بر اساس آئین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی در صورت مشروطی در نیمسال بعدی حداکثر تا ۱۴ واحد می‌توانند اخذ کنند. این محدودیت برای دانشجویانی که در نیمسال جاری مشروط شوند، به شرط داشتن معدل کل بالاتر از ۱۲، در نیمسال بعد اعمال نخواهد شد.

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۸۰/پ/۱۲۲ در تاریخ ۲۶ فروردین حذف درس یا دروس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (به ترتیب سه درس – یک درس) بدون در نظر گرفتن حد نصاب حداقل واحد و محدودیت دیگر تا ۲ هفته قبل از امتحانات امکان پذیر است.

تمامی تقاضاهای مربوط به حذف درس و حذف ترم دانشجویان بر اساس دستورالعمل و بخشنامه‌های ابلاغی معاونت آموزشی و بنا بر مقتضیات رشته، در خود واحدها مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به ضرورت رسیدگی به درخواست‌های دانشجویان درباره امور آموزشی، بررسی و تصویب پیشنهاد پایان نامه و رساله، دفاع پایان نامه …، حضور اعضای هیأت علمی در واحد به منظور انجام فعالیت آموزشی و پژوهشی مورد انتظار است.

به منظور وحدت رویه و برنامه‌ریزی‌های مناسب، تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات آموزشی صرفاً مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغ شده از معاونت آموزشی صورت پذیرد و از تصمیمات مغایر با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی خودداری شود.