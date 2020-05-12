کشف ۱۴ کیلوگرم هروئین در محور ساوه/ ۲ دستگاه خودرو توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف سپه‌وند در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: در تداوم طرح‌های عملیاتی و هدفمند پلیس استان در مبارزه با مواد مخدر، مأموران مبارزه با مواد مخدر استان در تحقیقاتی از انتقال و جاسازی مقادیری قابل توجهی مواد مخدر از سوی ۲ قاچاقچی عمده مواد مخدر مطلع شده و برنامه ریزی عملیاتی لازم را برای شناسایی و دستگیری آنان آغاز کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با آغاز تحقیقات تخصصی مأموران پلیس، افراد مورد نظر شناسایی و مشخص شد که این افراد با ۲ دستگاه خودروی سواری در حال انتقال محموله مواد مخدر به شهرستان اراک هستند.

وی خاطرنشان کرد: با اتمام تحقیقات میدانی پلیس، تیمی از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساوه با انجام عملیاتی مشترک با مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، خودروهای مذکور را در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان ساوه شناسایی و توقیف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی یادآور شد: در بازرسی از یکی از خودروهای توقیفی، مقدار ۱۴ کیلوگرم هروئین کشف شد که به شکل ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود و متهمان دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند.