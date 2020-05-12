به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، کاربران عرب در شبکه توئیتر نسبت به اینکه شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد سابق عربستان به سرنوشت «عبدالله الحامد» فعال حقوقی این کشور دچار شود هشدار دادند.

بن نایف به تازگی بر اثر بی توجهی مسئولان زندان سعودی و عدم ارائه خدمات پزشکی دچار حمله قلبی شدید شده به طوری که به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده است.

یک حساب توئیتری منتسب به بن نایف نیز اعلام کرد که نیروهای امنیتی سعودی دستپاچه شده‌اند و ما مطمئن هستیم که یک تیم پزشکی به سمت محل نگهداری بن نایف حرکت کرده است. بن سلمان قصد دارد شاهزاده بن نایف را از این طریق به قتل برساند.

«عبدالله الوذین» یک نویسنده عرب نیز با انتشار یک پست توئیتری نوشت: اصحاب رسانه در عربستان و فعالان توئیتری به جای آنکه علیه قطر شایعه پردازی کنند بگویند که احمد بن عبدالعزیز و محمد بن نایف ۲ شاهزاده سعودی کجا هستند؟ آیا معقول است که برادر پادشاه و عموی ولیعهد بازداشت شده و همه شما ساکت هستید؟

«مختار الشنقیطی» یکی دیگر از فعالان تویئتری نوشت: آیا بن سلمان به دنبال قتل ولیعهد سابق عربستان است؟